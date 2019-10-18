«Мне говорили, что я середнячок»

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В сезоне-2018/2019 за победу в финале Гран-при бились исключительно россиянки и японки, по три спортсменки с каждой стороны. Рике Кихире предсказывали победу над Алиной Загитовой, а Елизавета Туктамышева должна была стать третьей. Так и получилось: олимпийская чемпионка начала свою безвыигрышную серию, которая продлилась до мартовского чемпионата мира, Кихира прыгнула тройной аксель, застолбила за собой высшую ступень пьедестала с мировым рекордом, а Туктамышева не оставила шансов Каори Сакомото. Еще одна россиянка, Софья Самодурова, осталась пятой, обыграв только Сатоко Мияхару. Сейчас с вероятностью в 99 процентов можно сказать, что состав участниц финала мировой серии в новом сезоне будет совсем другим. Конкуренция в этом сезоне слишком высока.

«Еще полетаем»

В США на первый этап Гран-при отправятся Константинова, Туктамышева и Щербакова. Короткую программу они представят 19 октября. Среди серьезных соперниц у россиянок — Сакомото, ее соотечественница 16-летняя Мако Ямашита и опытные американки Карен Чен и Брэди Теннел.

Как ни удивительно, фаворитом является дебютантка мировой серии — 15-летняя Щербакова. Ведь в ее арсенале есть четверной лутц. Правда, этот элемент ученица Этери Тутберидзе исполняет крайне нестабильно и, в случае, если прыжок не удастся, шанс победить появится у Туктамышевой. Она, начиная с предсезонных прокатов, чисто приземляет два тройных акселя в произвольной программе. Судьи не слишком щедро оценивают ее в компонентах, но по технике обойти соотечественницу ей по силам. Главное, с чем ей пора определиться, — это короткая программа. На контрольных прокатах она показала Oblivion в постановке Ше-Линн Бурн — не слишком очевидный выбор для Елизаветы, ведь в последнее время она обычно катает блюз или джаз. На «челленджере» в Финляндии в середине октября ученица Алексея Мишина неожиданно исполнила новую программу в уже привычном для себя стиле. Почему было решено поставить другую короткую? По одной из версий, под прежнюю музыку фигуристке было сложно исполнять дорожку шагов.

После старта в Финляндии, где Туктамышева проиграла Косторной по итогам обеих программ, в Instagram Елизавета написала: «Увидимся в Лас-Вегасе! Еще полетаем». Уезжала с соревнований она с некоторой обидой. Судьи придержали ей компоненты в короткой, и от поражения не спас даже аксель в 3,5 оборота. Единственное, к чему действительно можно было придраться — ребро на флипе. Косторная в произвольной программе тоже исполнила два тройных акселя (впервые в карьере на официальном старте), так что отыграть баллы Туктамышева не могла и надеяться.

Для 22-летней спортсменки, которая в марте 2019-го по всем законам должна была ехать на чемпионат мира, но осталась не у дел, текущий сезон — едва ли не последний шанс доказать свою состоятельность. Потому что дальше, когда бывшие юниорки Тутберидзе освоятся на взрослом уровне, без четверных прыжков о призах не придется даже мечтать. «Это будет один из самых интересных и непонятных сезонов. Он будет неожиданным, предсказывать что-то на будущее очень сложно и нет смысла — все будет зависеть от выступлений наших девочек», — призналась ученица Мишина.

Что до Константиновой, в тройку на североамериканском этапе попасть ей будет тяжело. Она не смогла заметно прибавить в межсезонье, хотя и обещала поработать над квадами. Кроме США, Туктамышева и Щербакова должны будут выступить на этапе в китайском Чунцине с 8 по 10 ноября, а ученица Валентины Чеботаревой — в Москве с 15 по 17 ноября.

«Моя цель — кататься только чисто»

Skate Canada, второй этап Гран-при, пройдет с 25 по 27 октября в Келоуне. Туда поедут Медведева, Трусова и Серафима Саханович . Кроме них, на канадский лед выйдет Рика Кихира — японка, которой прочили золото на прошлогоднем мировом первенстве. Но юная фигуристка не справилась с нервами и упала с тройных акселей. Летом она совершенствовала эти прыжки и учила четверные, к тому же, для нее начинается уже второй взрослый сезон. Это важно в ее противостоянии с Трусовой, которая ранее на таких соревнованиях никогда не выступала.

«Так как я новичок во взрослом фигурном катании, моя цель — кататься только чисто и стараться улучшать себя. А какие уже будут места, посмотрим», — говорила Трусова.

И кажется, не без лукавства. На коммерческом Japan Open в начале октября ученица Тутберидзе чисто выехала из четырех квадов, и в том случае, если этот подвиг она повторит, догнать ее ни тройными акселями, ни чистым женственным катанием скорее всего будет просто невозможно. В последнем, кстати, прибавила Медведева, которая уже второй год тренируется у канадца Брайана Орсера

Впрочем, компоненты ей всегда ставили хорошо, а на предсезонных контрольных прокатах спортсменка не смогла показать все, что задумывала. Падения с тулупа и акселя, неуверенность во флипе — причина здесь в психологических проблемах, которые так мешали россиянке в прошлом сезоне. «Ошибки, знаю, во мне», — подтверждала спортсменка. Физическая форма Медведевой в начале сентября вопросов не вызывала, правда, насколько она преодолела прошлогодний кризис, связанный со сменой наставника и техникой прыжков, все еще непонятно. Из Москвы двукратная чемпионка мира направилась на «челленджер» в Канаду, где проиграла Кихире семь баллов, допустив в произвольной программе серьезные ошибки — недокруты на тройных риттбергере и лутце. Он был, к тому же, исполнен с неверного ребра. На что рассчитывать Евгении в Келоуне? Сейчас кажется, что в лучшем случае, на бронзу. Отобраться в финал, куда она не попала год назад, теперь — еще более сложная задача.

Саханович же в элиту отечественного фигурного катания, прямо скажем, не входит. Раньше она каталась у Тутберидзе и Евгения Плющенко , но выдающихся результатов не показывала. Сейчас она работает с Ангелиной Туренко и, как и многие, учит четверные. Но федерация заявила Саханович только на один этап мировой серии, в то время как Трусова и Медведева получат шанс и на московском «Кубке Ростелеком ».

«Я всегда чем-то недовольна»

Загитова начнет выступления во французском Гренобле 1 ноября. Туда вместе с ней поедут Косторная и Мария Сотскова (для которой, как и для Саханович, предусмотрен только один этап мировой серии). Главные соперницы россиянок — японки Сакамото и Юна Ширайва, которые вряд ли так уж опасны.

Главная интрига — кто из учениц Тутберидзе увезет из Франции золото. Загитова усилиться технически с прошлогоднего чемпионата мира не смогла, она делает ставку на стабильность. Ее козырь вот уже третий сезон — каскад из тройных лутца и риттбергера. Да, по владению коньком и артистизму Алина — едва ли не лучшая в сборной России , и ни одна фигуристка, владеющая четверными, в Гренобль не приедет. Но вероятность ее триумфа отнюдь не кажется стопроцентной. Косторная, которая демонстрирует взрослое и мягкое катание и, к тому же, владеет тройными акселями, вполне может обойти одногруппницу как в короткой, так и в произвольной программе. И с этой точки зрения соперничество Алины и Алены — едва ли не самое интересное в этом сезоне. «Был момент, когда я не попадала на пьедесталы крупных турниров. И мне говорили: "Ты не дойдешь дотуда. Ты находишься, может, чуть за десяткой. Середнячок". В тот момент поняла: я смогу, я хочу выигрывать», — призналась Косторная.

Загитова, судя по всему, ситуацию оценивает трезво. Для нее пришло время просто выступать в удовольствие, она знает, что уже всем все доказала. Тем не менее попасть в финал Гран-при для нее более чем реально, учитывая, что мотивация у олимпийской чемпионки осталась. «Наверное, такого никогда не будет, чтобы я была всем довольна. Я такой человек, который всегда чем-нибудь недоволен. Даже когда хорошо откаталась, то все равно всегда есть куда стремиться. Всегда говорю, что это не мой идеал», — сказала спортсменка в эфире «Первого канала».

Второй этап для Загитовой и Косторной стартует в японском Саппоро 22 ноября. А вот действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, переживающая сложный период взросления и пытающаяся сохранить те прыжки, которыми владеет, впервые в сезоне выйдет на лед в китайском Чунцине.