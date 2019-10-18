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Самодурова выиграла короткую программу на турнире Ice Star в Минске 

RT на русском + ещё 9 5 часов назад
Самодурова выиграла короткую программу на Ice Star
Фото: Reuters
Россиянка Софья Самодурова заняла первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Ice Star в белорусском Минске.
По итогам своего проката 17-летняя фигуристка набрала 62,23 балла.
Второй стала представительница Азербайджана Екатерина Рябова (58,39). Тройку лидеров замыкает шведка Матильда Алготссон (55,46).
Произвольную программу спортсменки представят 19 октября.
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Фигурное катание , Мария Бутырская , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Екатерина Рябова , Софья Самодурова
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