Самодурова выиграла короткую программу на Ice Star

Россиянка Софья Самодурова заняла первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Ice Star в белорусском Минске.
По итогам своего проката 17-летняя фигуристка набрала 62,23 балла.
Второй стала представительница Азербайджана Екатерина Рябова (58,39). Тройку лидеров замыкает шведка Матильда Алготссон (55,46).
Произвольную программу спортсменки представят 19 октября.
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