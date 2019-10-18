Туктамышева и Щербакова сразятся в США

Девичник в Вегасе: Туктамышева и Щербакова стартуют на Гран-при

18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America. Сезон, который обещает стать невероятно интересным, откроется в одном здании с казино и, похоже, при полупустых трибунах.

Спорт и казино

Взрослая серия Гран-при по фигурному катанию стартует первым этапом Skate America в Лас-Вегасе. А дальше соревнования пойдут еженедельно — в Канаде, потом во Франции, в Китае, в России и в Японии.

Завершится же все финалом, где будут представлены не только взрослые, но уже и проведшие свои этапы юниоры. Итоговые соревнования, куда в каждом виде пробьются по шесть лучших спортсменов или дуэтов.

Этап в Лас-Вегасе состоится на Orleans Arena, масштабном спорткомлексе, находящемся в районе с красочным названием Paradise (рай). Расположен этот комплекс в здании отеля и казино Orleans.

На соревнованиях по боксу стадион вмещает почти 10 тыс. зрителей, но в режиме хоккейно-фигурной модификации арена располагает возможностями принять 7 743 человека на трибунах.

Правда, похоже, что стадион не будет заполнен и наполовину. Интереса к стартующим соревнованиям в Лас-Вегасе пока что не наблюдается, так что трибуны в лучшем случае будут полупустыми. Видимо, местная публика предпочитает казино.

Расписание

Разница во времени между Лас-Вегасом и Москвой значительная, а потому для столицы России соревнования стартуют поздно вечером 18 октября, а закончатся показательными выступлениями в ночь на 21-е.

Пройдут состязания по следующей схеме: сначала свои короткие прокаты покажут спортивные пары, мужчины, танцевальные пары (ритм-танец) и женщины, а потом они в той же последовательности представят произвольные программы.

Регмамент

По итогам каждого этапа участники получают баллы в турнирный зачет. В финал в итоге попадают те, кто наберет лучшую сумму, но при этом нужно учитывать, что ни один спортсмен или пара не может выступить более чем на двух этапах.

Собственно, все ведущие фигуристы стартуют как раз на двух этапах, при этом распределены они по ним в разных составах, что придает турниру определенный шарм, ну а уже в финале многие лидеры встретятся впервые в сезоне.

Состав участников

В этом году в Лас-Вегасе соберется немало звезд. Например, у мужчин тон должен задавать американец Нейтан Чен. Двукратный чемпион мира уже заявил, что уж три-то четверных прыжка в произвольной программе являются для него обязательными, но вполне возможно, что он прыгнет и все четыре.

Безусловно, конкуренцию ему должен составить сильный китаец Цзинь Боян , но посмотреть интересно будет не только на него.

От сборной США в Лас-Вегасе выставлены еще мастер красивого катания, не обладающий, правда, мощным прыжковым контентом, Джейсон Браун , и вчерашний суперюниор Алексей Красножон , для которого это будет первый серьезный старт на взрослом уровне.

К нему наверняка относятся и заявленные на турнир россияне Роман Савосин Дмитрий Алиев , хотя от последнего можно ожидать в хороший день и борьбы за место в тройке.