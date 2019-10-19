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Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок на старте сезона 

Чемпионат.com 6 часов назад
Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок
Фото: РИА Новости
В Лас-Вегасе стартовала серия Гран-при по фигурному катанию. В женских соревнованиях в числе главных фавориток были россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, но короткая программа ясно показала, что дарить нашим девушкам победы и призовые места никто не собирается. Неужели российские фигуристки не так сильны, как все говорят?

Необъяснимый срыв Щербаковой

Анна Щербакова выступала последней в стартовой разминке. До неё наилучший результат удалось показать американке Карен Чен, но при хорошем катании 15-летней россиянки смена лидера была практически неизбежной. Ученица Этери Тутберидзе действительно поднялась на первое место, но ни она сама, ни её тренеры не могут быть полностью довольны прокатом. Аня на льду выглядела собранно, однако заметно волновалась. Сначала она потеряла баллы на каскаде, не докрутив тройной риттбергер, а затем упала на дорожке шагов. Редчайшая ошибка для такого уровня серьёзно сказалась на оценке и не дала Щербаковой преодолеть рубеж в 70 баллов — 67,60 балла. После оглашения оценки стало ясно, что в произвольной Ане предстоит отыгрывать отставание. Вопрос был в том, у кого и сколько.

Туктамышева ошибается и без риска

Вторую разминку открывала Туктамышева. Лиза сразу зашла с козыря, поразив публику идеальным тройным акселем. Но так же здорово выполнить и остальные элементы у неё не получилось. Снижая риски, Лиза решила исполнить в короткой программе каскад из двух тройных тулупов, но допустила ошибку на втором прыжке. Кроме того, арбитры увидели у неё недокрут на тройном лутце. В итоге борьба между Щербаковой и Туктамышевой развернулась лишь на отметке в 67 баллов. Лиза проиграла юной сопернице всего 0,32 балла. Учитывая серьёзные ошибки россиянок, им оставалось ждать выступления оппоненток. А те, как назло, выдали три чистых проката кряду. Сначала лидерство у Щербаковой отобрала вице-чемпионка мира-2018 Вакаба Хигути. Японка, пропустившая большую часть прошлого сезона, не успела прийти в оптимальную физическую форму. И хотя о лёгкости катания говорить не приходится, Хигути справилась со всеми прыжками и в целом выглядела энергично. Американская заявка
Самой убедительной в короткой программе, пожалуй, оказалась Бради Теннелл. Американка представила домашней публике красивую лирическую программу и на «отлично» справилась с не самым сложным техническим контентом. Под впечатлением от выступления 21-летней фигуристки остались и зрители, и судьи, поставившие ей 75,10 балла. Менее двух баллов ей уступила действующая чемпионка Японии Каори Сакамото. С технической точки зрения у неё всё получилось, но программа Теннелл показалась более гармоничной и эффектной. Перед выступлением Станиславы Константиновой, закрывавшей короткую программу, Щербакова и Туктамышева лишились шансов на промежуточный пьедестал. Единственной россиянкой в топ-3 по итогам первой части этапа могла стать Константинова, но она свою короткую программу, прямо говоря, завалила. Два падения отправили её на 11-е место без каких-либо надежд на высокие места. Доминирование России под вопросом?
У Щербаковой и Туктамышевой шансы на пьедестал остаются. И даже на победу. Аня проигрывает лидеру 7,5 баллов. Лиза — почти 8. Выглядит солидно, но у Щербаковой в произвольной программе заявлены два четверных лутца, а у Туктамышевой два тройных акселя. При идеальных прокатах наших девушек американку не спасёт даже чистое катание. Однако пока лишь можно признать, что старт сезона для российских фигуристок не задался. Короткая программа на первом этапе Гран-при пошатнула уверенность в том, что медали на крупнейших турнирах будут разыгрывать исключительно россиянки.
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Фигурное катание , Статьи , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Карен Чен , Каори Сакамото , Этери Тутберидзе
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