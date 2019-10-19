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«Делала все через силу»: россиянки провалили старт Гран-При 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
«Делала все через силу»: россиянки провалили старт Гран-При
Фото: @liza_tuktik
Фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова поделились мнением о неудачном старте на турнире Skate America. Ни одна из россиянок по итогам короткой программы не сумела пробиться в лидирующую тройку, что заметно ухудшает положение девушек в борьбе за пьедестал.
Российские одиночницы неудачно стартовали на турнире в Лас-Вегасе, проходящем в рамках серии Гран-при.
Дебютировавшая на взрослом уровне чемпионка России Анна Щербакова допустила падение на дорожке шагов, а также недокрутила каскад тройной лутц — тройной риттбергер. С 67,60 баллами подопечная Этери Тутберидзе занимает промежуточное четвертое место.
Одной позицией ниже расположилась другая отечественная спортсменка Елизавета Туктамышева (67,28). Несмотря на шикарный тройной аксель, атлетка недосчиталась баллов на тройном лутце.
На неутешительном 11-м месте после короткой программы оказалась еще одна россиянка Станислава Константинова. Под сводами стадиона «Orleans Arena» она дважды упала во время проката, что не могло не сказаться на оценках. Судьи дали атлетке лишь 48,27 баллов.
Что же касается первой тройки, то в лидеры выбилась хозяйка льда Брэди Теннелл. В ее активе 75,10 баллов, что является лучшим результатом в карьере представительницы США. Следом за американкой идут японки Каори Сакамото (73,25) и Вакаба Хигути (71,76).
Как итог, предварительная таблица женских соревнований выглядит следующим образом:
Гран-при Skate America — Лас-ВегасКороткая программа у девушек1. Брэди Теннелл (США) — 75,10 балла2. Каори Сакамото (Япония) — 73,253. Вакаба Хигути (Япония) — 71,764. Анна Щербакова (Россия) — 67,605. Елизавета Туктамышева (Россия) — 67,28...11. Станислава Константинова (Россия) — 48,27.
После проката Анна Щербакова прокомментировала свой взрослый старт на таком уровне, заметив, что отличий от юниорских соревнований она не заметила.
«Больше постараюсь не допускать таких глупых ошибок. На самом деле, большой разницы между взрослыми первенствами и юниорскими нет, потому что цель — всегда показывать свой максимум. От уровня соревнований это не сильно зависит.
Сюда приехали мои мама и папа, болеют за меня. Этери Георгиевна и Даниил Маркович (Глейхенгауз — прим. «Газеты.Ru») тоже со мной. Это всегда очень важно, так как это большая поддержка, которая помогает собраться в нужный момент», — приводит слова действующей чемпионки России Sport24.
Что же касается Елизаветы Туктамышевой, то она постаралась объяснить произошедшее нелегкими условиями, связанными со сменой часовых поясов и долгим перелетом из России в США.
«Прокат был абсолютно ужасный, не в ногах. Я делала все через силу, видимо, сказался перелет. На тренировках каталась довольно-таки неплохо, так что не очень оцениваю свой прокат… Да, был долгий перелет, но это никого не волнует, какой он был», — сказала фигуристка.
Также Туктамышева объяснила изменения в своей короткой программе, где элемент флип-тулуп был заменен на тулуп-тулуп.
«Мы с тренерами решили, что так будет увереннее, стабильнее. Может быть, дали бы больше баллов. Но не сработало: наверное, когда у тебя один день перерыва между стартами, не стоит делать какие-то критические изменения», — не скрывала разочарования Елизавета.
О скромном пятом месте своей подопечной после первого проката в США высказался и Алексей Мишин. Заслуженный тренер России уверен, что Елизавета была готова значительно лучше к соревнованиям.
«Ну, не сложилось. Она была готова гораздо лучше, желала бороться за самые высокие места. Но не получилось», — цитирует Мишина ТАСС.
А вот Станислава Константинова, признав собственное выступление совершенно не соответствующим ее уровню, заявила, что постарается все исправить уже в произвольной программе.
«Это не мой уровень. Я просто не смогла хорошо подготовить себя к прокату, дело абсолютно не поддавалось к контролю. Будем учитывать все ошибки и завтра исправляться, показывая свой истинный уровень. Возможно, дело в перелете, но не хочу искать никаких оправданий. Хочу просто, чтобы завтра такого не было», — заявила спортсменка.
Свои произвольные программы девушки представят 20 октября. Начало прокатов запланировано на 7:00 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию соревнований.
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Комментарии
Фигурное катание , Статьи , Алексей Мишин , Станислав Константинов , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Брэди Теннелл , Каори Сакамото , Этери Тутберидзе , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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