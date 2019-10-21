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Ягудин рассказал о диагнозе своей жены Тотьмяниной 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Ягудин раскрыл диагноз Тотьмяниной
Фото: ТАСС
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о подозрениях на рак у его жены экс-фигуристки Татьяны Тотьмяниной в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.
Напомним, что 15 октября бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре в Москве, где у нее был удален желчный пузырь. Сообщалось, что именно в этом органе у супруги Ягудина были обнаружены новообразования.
"Два года назад она обследовалась и ей сказали, что в желчном пузыре есть образования. Через год Таня вновь обследовалась и ей сказали, что количество этих образований значительно выросло, и растут они достаточно быстро.
Таня много общалась с докторами, и ей говорили, что есть подозрения на рак — вероятность была 50 на 50. После того, как ей удалили желчный пузырь, моментально провели новые исследования и подтвердилось, что рака нет", — поделился Ягудин.
Ранее сообщалось, что наставник чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой разделил фигуристок на два типа.
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Комментарии1
Фигурное катание , Елизавета Туктамышева , Алексей Ягудин , Татьяна Тотьмянина , НТВ
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