Самодурова назвала честью стоять рядом с Лукашенко

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась эмоциями от соревнований в Минске. Об этом сообщает белорусский телеканал "СТВ".
Спортсменка заявила, что турнир прошел на высшем уровне, и что ей приятно находится рядом с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко.
"Я чувствую себя в Минске как дома. Я могла бы откатать программу намного лучше, но что есть, то есть. До сих пор вспоминаю о совместном фото с Лукашенко, было приятно рядом с ним находиться", — сказала Самодурова.
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