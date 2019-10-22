15-летняя россиянка установила уникальный рекорд

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
18 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 2
Локомотив М Локомотив М
18 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Гранада
Гранада
1 0
Осасуна Осасуна
18 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 0
Байер Байер
19 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 2
Урал Урал
Спартак М
Спартак М
0 0
Рубин Рубин
Зенит
Зенит
6 1
Ростов Ростов
19 октября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Эвертон
Эвертон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Челси
Челси
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Бёрнли Бёрнли
19 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 3
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
1 1
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
2 0
Леганес Леганес
19 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
1 1
Герта Герта
Унион
Унион
2 0
Фрайбург Фрайбург
Аугсбург
Аугсбург
2 2
Бавария Бавария
20 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 1
Крылья Советов Крылья Советов
Уфа
Уфа
1 1
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
1 1
Сочи Сочи
20 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
20 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Алавес
Алавес
2 0
Сельта Сельта
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3 1
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
0 1
Вильярреал Вильярреал
20 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
3 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 0
Шальке-04 Шальке-04
21 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Арсенал Арсенал
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
19:30
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
21:30
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
14:00
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
16:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
19:00
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
14:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Борнмут Борнмут
26 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леганес
Леганес
17:00
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
19:30
Эйбар Эйбар
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Унион Унион
Герта
Герта
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Спартак М Спартак М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Норвич Сити
Норвич Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
14:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
16:00
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
18:00
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
21:00
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
23:15
Вальядолид Вальядолид

15-летняя россиянка установила потрясающий рекорд. Загитовой нечем ответить 

Чемпионат.com + ещё 6 6 часов назад
15-летняя россиянка установила уникальный рекорд
Фото: РИА Новости
Опередить Анну Щербакову может только Трусова, но Саше это и не надо.
Никогда ещё рекорды в фигурном катании не переписывались с такой частотой. Сезон толком не успел начаться, а тройка вчерашних юниорок из группы Этери Тутберидзе уже вывела свой вид спорта на новый этап развития. Прыжки, которые ещё в прошлом сезоне вызывали восторг, теперь кажутся устаревшими и неконкурентоспособными. Анна Щербакова и Александра Трусова за один четверной набирают больше, чем Алина Загитова за лучшую попытку фирменного каскада тройной лутц — тройной риттбергер. А каскад с прыжком в четыре оборота и вовсе даёт юным фигуристкам такое преимущество, которое соперницам бить просто нечем. 15-летняя Щербакова на первом же крупном взрослом старте в карьере идеально исполнила четверной лутц — тройной тулуп и получила немыслимые 18,66 балла. Столько за один элемент не набирал никто и никогда.
Возможно ли вообще превзойти результат Щербаковой?
Щербакова сильно рискует
Простому болельщику легко запутаться в потоке новостей про рекорды наших девочек и переписанную историю. Истинная значимость сегодняшних событий станет понятна только со временем, однако то, что сделала Аня на этапе Гран-при в Лас-Вегасе, действительно уникально. Каскад из четверного лутца и тройного тулупа базовой стоимостью 15,70 балла — самый дорогой среди всех элементов, которые когда-либо исполнялись на официальных соревнованиях. Щербакова впервые пыталась сделать его в финале юниорского Гран-при в прошлом сезоне, но упала, после чего допустила ещё несколько грубых ошибок. В Лас-Вегасе же нереальный каскад получился безупречным и принёс россиянке солидную надбавку в 2,96 балла. А заодно сразу настроил на позитив не только спортсменку, но также судей и зрителей. 18,66 балла за один каскад, да ещё и на американском льду с не самыми благосклонно настроенными судьями. Это и называется быть сильнее на голову! Может сложиться впечатление, что Щербакова за счёт суперсложного контента выигрывает ещё до выхода на лёд, но это не так. Включая в программу каскад с четверным лутцем, россиянка и её тренеры идут на огромной риск. Вероятность ошибки велика, как и её цена. Поэтому колоссальная оценка Щербаковой вполне оправдана.

Щербакова и Трусова вне конкуренции

В сумме за произвольную программу Щербакова набрала 160,16 балла. Мировому рекорду Александры Трусовой она уступила 3,62 балла, а вот предыдущее достижение Алины Загитовой превзошла на 1,66 балла. Вторым в истории прокат Щербаковой стал и по оценке за технику — 92,20. До космических 98,34 Трусовой ей, конечно, далеко, зато лидировавшую до Саши японку Рику Кихиру она опередила на 5 баллов. Зато по стоимости отдельного элемента Щербаковой уже нет равных. До минувших выходных самым дорогим в истории был каскад четверной тулуп — тройной тулуп, исполненный Трусовой на юниорском чемпионате мира — 16,41 балла. Всего на 0,05 балла меньше Саша получила за эти же прыжки на соревнованиях в Словакии уже в этом сезоне. Вообще, на данный момент в десятке максимальных оценок фигуристок за отдельный элемент только три спортсменки — Щербакова, Трусова и Кихира. Шесть из них исполнила Саша, а Аня и Рика — по два. При этом оба топовых каскада тройной аксель — тройной тулуп Кихира показала в прошлом сезоне, а наши девочки уже исполнили по два элемента за 14,7 балла в этом соревновательном цикле. Алёна Косторная с каскадом тройной лутц — тройной тулуп и Алина Загитова с коронным тройным-лутцем — тройным риттбергером находятся на задворках топ-25. Впереди них сразу три действующие юниорки. Ксения Синицина без четверных дважды получила 13,79 и 13,80 балла на этапах юниорского Гран-при, Камила Валиева соврала куш каскадом их четверного и двойного тулупов, а американка Алиса Лью набрала 13,8 балла за четверной лутц.

Кто побьёт рекорд Щербаковой?

После 18,66 от Щербаковой уже не кажется недостижимой и отметка в 20 баллов. Но добраться до неё в этом сезоне фигуристкам будет непросто. Щербакова может прыгнуть свой каскад на ещё более высокие баллы, но для 20 нужно двигать его во вторую часть программы. Для этого нужно обладать потрясающей физической готовностью, а потому такой рискованный шаг кажется маловероятным. Ещё один вариант — каскад четверной лутц — тройной риттбергер. Щербакова уже приземляла его на тренировках и вполне может перенести в программу. Вопрос в том, произойдёт ли усложнение по ходу сезона.
Среди соперниц побить рекорд Щербаковой на данный момент может только Трусова. Если бы медали давали за конкретные элементы, то мы бы наверняка увидели четверной лутц — тройной тулуп и у Трусовой, но она делает ставку на количество четверных и общую техническую оценку. Потенциально дорогие каскады есть в арсенале у Кихиры и Косторной. А вот Загитова и Медведева с каждым выступлением Щербаковой и Трусовой будут откатываться в этом рейтинге всё ниже. Алина решила не включать четверные в программу, Женя пока тоже о подобных планах не объявляла. Таким образом, самым мощным оружием Алины остаётся каскад тройной лутц — тройной риттбергер, за который Трусова и Щербакова получают более высокие оценки. У Медведевой техническая база ещё слабее. Конечно, это не означает, что вчерашние примы обязательно будут проигрывать, но для побед надо надеяться на ошибки соперниц и очень хорошие собственные оценки.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок на старте сезона Девочки, как так?! Странный провал российских фигуристок на старте сезона Фигуристка Щербакова рассказала о работе над четверными лутцами Фигуристка Щербакова рассказала о работе над четверными лутцами Призёр ЧЕ — о 15-летней Щербаковой: какова цена выступления в таком возрасте? Призёр ЧЕ — о 15-летней Щербаковой: какова цена выступления в таком возрасте?
Комментарии1
Фигурное катание , Статьи , Александра Трусова , Анна Щербакова , Алена Косторная , Алина Загитова , Этери Тутберидзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Де Ла Хойя обвиняется в изнасиловании
Де Ла Хойя обвиняется в изнасиловании
«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»
«Салават Юлаев» по буллитам уступил «Авангарду»
Синхронистка погибла во время тренировки
Синхронистка погибла во время тренировки2
«Яшину ампутировали ногу, а он: „Я обещал жене плащ“»
«Яшину ампутировали ногу, а он: „Я обещал жене плащ“»6
Проблемы с визой: Минаков пропустит Bellator в США
Проблемы с визой: Минаков пропустит Bellator в США3
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение