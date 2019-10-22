15-летняя россиянка установила уникальный рекорд

15-летняя россиянка установила потрясающий рекорд. Загитовой нечем ответить

Никогда ещё рекорды в фигурном катании не переписывались с такой частотой. Сезон толком не успел начаться, а тройка вчерашних юниорок из группы Этери Тутберидзе уже вывела свой вид спорта на новый этап развития. Прыжки, которые ещё в прошлом сезоне вызывали восторг, теперь кажутся устаревшими и неконкурентоспособными. Анна Щербакова и Александра Трусова за один четверной набирают больше, чем Алина Загитова за лучшую попытку фирменного каскада тройной лутц — тройной риттбергер. А каскад с прыжком в четыре оборота и вовсе даёт юным фигуристкам такое преимущество, которое соперницам бить просто нечем. 15-летняя Щербакова на первом же крупном взрослом старте в карьере идеально исполнила четверной лутц — тройной тулуп и получила немыслимые 18,66 балла. Столько за один элемент не набирал никто и никогда.

Возможно ли вообще превзойти результат Щербаковой?

Щербакова сильно рискует

Простому болельщику легко запутаться в потоке новостей про рекорды наших девочек и переписанную историю. Истинная значимость сегодняшних событий станет понятна только со временем, однако то, что сделала Аня на этапе Гран-при в Лас-Вегасе, действительно уникально. Каскад из четверного лутца и тройного тулупа базовой стоимостью 15,70 балла — самый дорогой среди всех элементов, которые когда-либо исполнялись на официальных соревнованиях. Щербакова впервые пыталась сделать его в финале юниорского Гран-при в прошлом сезоне, но упала, после чего допустила ещё несколько грубых ошибок. В Лас-Вегасе же нереальный каскад получился безупречным и принёс россиянке солидную надбавку в 2,96 балла. А заодно сразу настроил на позитив не только спортсменку, но также судей и зрителей. 18,66 балла за один каскад, да ещё и на американском льду с не самыми благосклонно настроенными судьями. Это и называется быть сильнее на голову! Может сложиться впечатление, что Щербакова за счёт суперсложного контента выигрывает ещё до выхода на лёд, но это не так. Включая в программу каскад с четверным лутцем, россиянка и её тренеры идут на огромной риск. Вероятность ошибки велика, как и её цена. Поэтому колоссальная оценка Щербаковой вполне оправдана.

Щербакова и Трусова вне конкуренции

В сумме за произвольную программу Щербакова набрала 160,16 балла. Мировому рекорду Александры Трусовой она уступила 3,62 балла, а вот предыдущее достижение Алины Загитовой превзошла на 1,66 балла. Вторым в истории прокат Щербаковой стал и по оценке за технику — 92,20. До космических 98,34 Трусовой ей, конечно, далеко, зато лидировавшую до Саши японку Рику Кихиру она опередила на 5 баллов. Зато по стоимости отдельного элемента Щербаковой уже нет равных. До минувших выходных самым дорогим в истории был каскад четверной тулуп — тройной тулуп, исполненный Трусовой на юниорском чемпионате мира — 16,41 балла. Всего на 0,05 балла меньше Саша получила за эти же прыжки на соревнованиях в Словакии уже в этом сезоне. Вообще, на данный момент в десятке максимальных оценок фигуристок за отдельный элемент только три спортсменки — Щербакова, Трусова и Кихира. Шесть из них исполнила Саша, а Аня и Рика — по два. При этом оба топовых каскада тройной аксель — тройной тулуп Кихира показала в прошлом сезоне, а наши девочки уже исполнили по два элемента за 14,7 балла в этом соревновательном цикле. Алёна Косторная с каскадом тройной лутц — тройной тулуп и Алина Загитова с коронным тройным-лутцем — тройным риттбергером находятся на задворках топ-25. Впереди них сразу три действующие юниорки. Ксения Синицина без четверных дважды получила 13,79 и 13,80 балла на этапах юниорского Гран-при, Камила Валиева соврала куш каскадом их четверного и двойного тулупов, а американка Алиса Лью набрала 13,8 балла за четверной лутц.

Кто побьёт рекорд Щербаковой?

После 18,66 от Щербаковой уже не кажется недостижимой и отметка в 20 баллов. Но добраться до неё в этом сезоне фигуристкам будет непросто. Щербакова может прыгнуть свой каскад на ещё более высокие баллы, но для 20 нужно двигать его во вторую часть программы. Для этого нужно обладать потрясающей физической готовностью, а потому такой рискованный шаг кажется маловероятным. Ещё один вариант — каскад четверной лутц — тройной риттбергер. Щербакова уже приземляла его на тренировках и вполне может перенести в программу. Вопрос в том, произойдёт ли усложнение по ходу сезона.

Среди соперниц побить рекорд Щербаковой на данный момент может только Трусова. Если бы медали давали за конкретные элементы, то мы бы наверняка увидели четверной лутц — тройной тулуп и у Трусовой, но она делает ставку на количество четверных и общую техническую оценку. Потенциально дорогие каскады есть в арсенале у Кихиры и Косторной. А вот Загитова и Медведева с каждым выступлением Щербаковой и Трусовой будут откатываться в этом рейтинге всё ниже. Алина решила не включать четверные в программу, Женя пока тоже о подобных планах не объявляла. Таким образом, самым мощным оружием Алины остаётся каскад тройной лутц — тройной риттбергер, за который Трусова и Щербакова получают более высокие оценки. У Медведевой техническая база ещё слабее. Конечно, это не означает, что вчерашние примы обязательно будут проигрывать, но для побед надо надеяться на ошибки соперниц и очень хорошие собственные оценки.