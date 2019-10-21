Почему Сотникова обратилась к колдунье

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова отдала мошеннице 2 млн рублей, чтобы вернуть возлюбленного, пишет «Комсомольская правда».
23-летняя фигуристка подала заявление в полицию. В нем указано, что она «по личным вопросам» обратилась к колдунье и в течение 9 дней перевела ей 2 млн рублей.
Сообщается, что девушка нашла колдунью в Instagram. Та, в свою очередь, предупредила, что оказывает услуги посредством СМС.
После получения суммы мошенница перестала выходить на связь.
По информации издания, Сотникова обратилась к колдунье после расставания с возлюбленным — 26-летним хоккеистом «Ак-Барса» Владимиром Ткачевым. Они встречались около полугода, но отношения не афишировали. Источники «КП» утверждают, что после ссоры с возлюбленным Сотникова находится в депрессии.