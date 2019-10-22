2 млн за приворот: Почему Сотникова осталась без денег

Сотникова отдала интернет-гадалке 2 млн рублей за приворот хоккеиста «Ак Барса» Ткачева («КП»)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова перечислила интернет-гадалке 2 миллиона рублей после расставания с нападающим «Ак Барса» Владимиром Ткачевым , сообщает «Комсомольская правда».

По информации источника, у Сотниковой был роман с 26-летним Ткачевым, но пара рассталась, из-за чего Аделина находится в депрессии. После ссоры с молодым человеком фигуристка пыталась вернуть его с помощью колдуньи и стала жертвой мошенницы.

Ранее сообщалось, что Сотникова перечислила 2 миллиона рублей интернет-гадалке, которая пообещала вылечить ее больную сестру.