2 млн за приворот: Почему Сотникова осталась без денег

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года Аделина Сотникова перечислила интернет-гадалке 2 миллиона рублей после расставания с нападающим «Ак Барса» Владимиром Ткачевым, сообщает «Комсомольская правда».
По информации источника, у Сотниковой был роман с 26-летним Ткачевым, но пара рассталась, из-за чего Аделина находится в депрессии. После ссоры с молодым человеком фигуристка пыталась вернуть его с помощью колдуньи и стала жертвой мошенницы.
Ранее сообщалось, что Сотникова перечислила 2 миллиона рублей интернет-гадалке, которая пообещала вылечить ее больную сестру.