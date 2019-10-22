Ягудин раскрыл секрет счастья с Тотьмяниной

Ягудин раскрыл секрет счастливых отношений с Тотьмяниной

Официально пара поженилась в 2016 году, однако уже в 2009 году Тотьмянина родила Ягудину первого ребенка — дочь Елизавету. В 2015 году у фигуристов родилась вторая дочь Мишель.

"Ссор у нас нет. Бывают семейные дебаты, когда кто-то пытается отстоять свою точку зрения. Как у нас все складывается, я не знаю. Таня — мудрейший человек. Отвечая на вопрос, как удается понимать друг друга и жить столько времени, Таня в шутку часто говорит, что мы не разговариваем дома. Это действительно так. Порой лучше молчать, нежели говорить то, что может иметь негативный исход", — заявил Ягудин.