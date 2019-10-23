Туктамышева назвала условие завершения карьеры

Туктамышева рассказала, что может заставить её завершить карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, какая причина способна побудить её завершить выступления на профессиональном уровне.

«Я хочу быть на вершине. Если я желаю этого добиться, мне нужно работать и продолжать совершенствоваться во всём. В противном случае я должна буду перестать кататься. Я буду кататься, пока не перестану чувствовать, что могу соперничать с другими участницами. Прямо сейчас у меня есть это желание и я буду бороться», — приводит слова Туктамышевой NBC Sports.

22-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В её активе также бронза континентального первенства 2013 года, а также серебро и бронза командных чемпионатов мира 2015 и 2019 годов.