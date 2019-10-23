Щербакова удалила пост о посещении казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, удалила пост в своём Instagram о посещении казино в Лас-Вегасе, после которого на неё обрушилась критика со стороны пользователей.
Пользователи раскритиковали 15-летнюю спортсменку из-за юного возраста для посещения подобных заведений.
Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла, чисто исполнив два четверных лутца в произвольной программе.
Ранее чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева назвала фантастикой катание нового поколения фигуристок.