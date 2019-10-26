«Устала от войны с Загитовой»: кому бросит вызов Медведева

Медведева рассказала о противостоянии с Загитовой и Трусовой

С 25 по 27 октября в канадском Келоуне пройдет второй этап Гран-при по фигурному катанию. Сборную России на прокатах в Канаде представят сразу 12 спортсменов из разных дисциплин, однако очевидно, что наибольшее внимание будет приковано именно к девушкам-одиночницам. Среди россиянок выступят Александра Трусова, Серафима Саханович и Евгения Медведева. Ученице Этери Тутберидзе , которой предстоит по-настоящему дебютировать на взрослом уровне, уже пророчат первое место: ранее она триумфально откатала свои программы на коммерческом турнире в Японии, исполнив в произвольном прокате сразу четыре четверных прыжка: сальхов, лутц и тулупы в двух каскадах. Что касается Саханович, то не исключено, что 19-летняя представительница Санкт-Петербурга сможет побороться за место на подиуме.

Однако больше всего вопросов возникает в отношении Евгении Медведевой.

Первый сезон россиянки под руководством канадского тренера Брайана Орсера вышел не слишком удачным: из серьезных достижений на ее счету лишь бронза чемпионата мира. В нынешнем соревновательном году Медведева намерена добиться более высоких результатов. То, что Евгению заявили на участие в Гран-при в Келоуне, вполне очевидный шаг. Россиянке не придется тратить время и силы на долгие перелеты, что должно повлиять на качество выступления.

В текущем сезоне Медведева уже выступила на двух турнирах: на традиционных канадских прокатах Autumn Classic International, где она заняла второе место с 217,43 балла, уступив Рике Кихире, а также на ставших для Евгении триумфальными соревнованиях в Шанхае. В преддверии этапа Гран-при в Келоуне российская фигуристка уже провела генеральный прогон своей произвольной программе, в ходе которой чисто выполнила тройной лутц, тройной флип, двойной аксель и тройной риттбергер, а также каскады тройной сальхов + тройной риттбергер, двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп и тройной флип + двойной тулуп.

Примечательно, что к последнему каскаду у болельщиков возникает больше всего вопросов: почему тулуп только в два оборота. Ответ на это весьма прост: данное решение обусловлено правилами Международного союза конькобежцев (ИСУ), согласно которым повторять один и тот же прыжок более чем два раза нельзя. А у Медведевой, как известно, тот же тройной тулуп использован в программе строго по лимиту.

Возвращаясь к грядущему выступлению 19-летней россиянки, то, очевидно, ее главной конкуренткой за золото будет именно соотечественница Евгении Александра Трусова, от которой четыре четверных прыжка ждут и в Канаде. Плюс ко всему о соперничестве двух фигуристок говорят уже достаточно давно, хотя на одном возрастном уровне они будут кататься только сейчас. Сама Медведева, впрочем, от любых противостояний, которые ей приписывает общественность, уже устала.

«Почему-то для людей фигурное катание — это соперничество одного против другого. Я подустала от этого: Медведева против кого-то, Медведева против Загитовой, Медведева против Трусовой, в следующем году будет снова кто-то еще. Но я против себя. Давайте «Медведева против Медведевой». Я бросаю вызов самой себе.

Это включает в себя и четверной прыжок, и контроль за своим телом. Еще ни разу я, посмотрев на себя в зеркало, не была полностью довольна собой. Это сложная и большая работа, нет времени думать о противостоянии с кем-то», — сказала Медведева в сюжете Первого канала.

К слову о четверном прыжке: о намерении выучить уже необходимый в современном женском фигурном катании элемент Евгения говорила неоднократно. Но пока что на тренировках прыгает четверной сальхов только со страховкой и при поддержке тренеров и хореографов. О тренерах, кстати, Медведева тоже сказала, обратив внимание на помощь, которую ей оказывает Брайан Орсер. Причем, как отмечает сама фигуристка, речь идет не только о фигурном катании, но и личных переживаниях.

«Если бы я не хотела заниматься фигурным катанием, то я бы давно прекратила это. Меня здесь никто не держит. Это сугубо моя личная инициатива и желание. У меня есть тренеры и прекрасные наставники, к которым я всегда могу обратиться за помощью и поддержкой. Если мне что-то не нравится, то я спокойно могу пойти к Брайану, закрыть дверь и высказать ему все, что меня тревожит. Это связано не только со спортом, но и с личной жизнью. Брайан часто это видит, подходит и спрашивает: «Что случилось?» Если у меня есть желание, то я делюсь с ним своими переживаниями.

Чаще всего оно у меня имеется, и я рассказываю все. Никакой разницы в национальности нет: неважно, русский ты, канадец или китаец. Здесь отношения спортсмена со спортсменом, а Брайан все-таки двукратный олимпийский призер, и он меня прекрасно понимает. Ой, иронично получилось», — сказала Медведева, вспомнив, что также в своей карьере дважды становилась призером Олимпийских игр, оставшись без золотых наград.

Сам же Орсер ранее в одном из интервью отмечал, что в ходе его работы с российской фигуристкой к ней необходимо проявлять «особое внимание», тогда как «в группе у ее предыдущих тренеров занимается очень много детей».

Возвращаясь к Медведевой, то фигуристка помимо прославленного канадского специалиста вновь поделилась своими впечатлениями от Канады, где она проживает уже больше года. Однако, как отмечает Евгения, Торонто не вызывает у нее особого восторга.

«Внешне Торонто достаточно отличается от Москвы, от России. Но в России я ощущаю себя комфортнее, ведь это мой дом. Очень скучаю по людям, которые сейчас находятся в Москве. Но спасибо Интернету, благодаря ему я могу общаться с друзьями на расстоянии. Торонто для меня — это место работы. Жить здесь я бы не согласилась. Рада, что у меня будет возможность приехать в Москву», — заявила Медведева, напомнив о том, что в середине ноября ей предстоит выступить на российском этапе Гран-при.

25 октября Евгения Медведева выступит в Келоуне с короткой программой. Начало прокатов — в 22.35 по московскому времени.