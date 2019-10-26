Тарасова назвала причину фиаско Медведевой

Заслуженный тренер Российской Федерации по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала причину фиаско Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Канаде. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, 19-летняя спортсменка не смогла справится со стартовым влиянием, которое присутствовало перед началом короткой программы.

"Она очень хорошо тренировалась, достигла прекрасной физической формы. Тяжело назвать причину неудачи. Может быть, ей не удалось преодолеть стартовый барьер. Хочется, чтобы в произвольной у нее все получилось", — сказала Тарасова.