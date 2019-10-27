Стали известны дальнейшие планы Медведевой на сезон 

Знаменитый тренер и хореограф-постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о дальнейших планах на сезон российской фигуристки Евгении Медведевой. Об этом сообщает Sport24.
Он заявил, что спортсменка выступит на соревновании Cup of Russia.
"После такого выступления, Медведевой не светит попадание в финал Гран-при. Но она обязательно выступит на Cup of Russia. Надеюсь, что у нее все получится", — сказал Авербух.
Ранее сообщалось, что Илья Авербух поделился ценным советом с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.