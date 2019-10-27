«Похоже, ее время прошло» 

У Евгении Медведевой большие проблемы, Александра Трусова непобедима, даже когда ошибается, а японка Рика Кихира становится все опаснее. Вот что показал очередной этап Гран-при по фигурному катанию, который завершился в канадском Келуоне 27 октября. «Лента.ру» — о провале серебряного призера Олимпиады, мировом рекорде ученицы Этери Тутберидзе и главной сопернице россиянок в новом сезоне.
«Обидно, хочется Женю поддержать, но это было катастрофически слабо. Не обладая столь сложным контентом в произвольной программе, нельзя сказать, что она сможет отыграться. Надо было сегодня держать свою планку», — сказал Илья Авербух после короткой программы девушек-одиночниц 26 октября. Слово «катастрофически» из уст специалиста звучит довольно жестко, но в случае с прокатом Евгении Медведевой именно оно подходит лучше всего. «Могла ли она выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда», — подтвердила Татьяна Тарасова.
Ни один прыжковый элемент фигуристка не исполнила чисто: все началось с недокрута в каскаде тройных флипа и тулупа, а закончилось болезненным падением с тройного лутца. Медведева не смогла раскрыться для приземления, и ее отнесло к борту, где она несколько секунд пыталась подняться. Двойной аксель Евгения спасла с трудом, так же потеряв баллы. При этом на тренировках фигуристка выглядела более чем уверенно и к старту подходила если не в идеальной, то в довольно солидной форме. После нервных контрольных прокатов и серебра на «челленджере» в сентябре она однозначно прибавила. Но только с точки зрения физической готовности: проблемы с психологией, кажется, только усугубились.
«Похоже, время Медведевой прошло, она минула пик карьеры, и ожидания от смены тренера не помогли», — заявил призер Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай «Советскому спорту».
А чемпионка мира Наталья Бестемьянова предположила, что у Медведевой не осталось прежнего желания кататься и выигрывать из-за растущей конкуренции:
«Возможно, трудно ей, кругом все с акселями тройными, с четверными прыжками, очень сложно держать мотивацию, не обладая такими элементами. Я думаю, что ей попасть на пьедестал [на этом этапе Гран-при] реально, если она выполнит идеально свой произвольный прокат, а остальные будут лежать и не вставать», — цитирует ее ТАСС.
Последнюю фразу Бестемьяновой стоит воспринимать буквально: по итогам первого соревновательного дня россиянка уступила лидеру около 20 баллов. Это для нее практически неотыгрываемая сумма.
После выступления от общения с прессой фигуристка отказалась, ее прикрыл тренер Брайан Орсер. Он заявил, что от его ученицы не следует ждать отказа от проката произвольной программы.
«Она очень расстроена, мы оба просто ошеломлены, не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда», — добавил он. Правда, подобное канадец говорит после каждой неудачи фигуристки — чаще, чем это хотелось бы слышать.
Выиграла короткую программу Рика Кихира — японка, которой прочили победу на чемпионате мира в прошлом сезоне. Ее главным оружием был и остается тройной аксель. Правда, справиться с ним на мартовском мировом первенстве Кихира не сумела и откатилась на четвертое место. Золото завоевала олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Теперь Кихира выглядит куда убедительнее: во всяком случае, к ее короткой программе в Келуоне было не придраться. Аксель в три с половиной оборота, тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер — каждый элемент был исполнен на большие плюсы. Кроме того, японка улучшила владение коньком, а потому в новом сезоне может рассчитывать на более щедрые оценки за компоненты. Ближайшую преследовательницу, Ю Ен из Южной Кореи, Рика обошла на три балла.
Третью строчку после короткой программы заняла Александра Трусова, дебютантка взрослых соревнований. Меньше месяца назад на коммерческом турнире Japan Open ученица Этери Тутберидзе впервые в истории женского фигурного катания в произвольной программе удачно исполнила четыре четверных прыжка. Тогда она назвала судейство нечестным: очень хотелось преодолеть отметку в 100 баллов за технику, но ее прокат оценили только на 97,53 балла. Надо ли говорить, что эта сумма — космическая даже для большинства мужчин.
Но в короткой программе четверные у девушек запрещены, и это новый повод для недовольства 15-летней рекордсменки. «Конечно, обидно, что в короткую программу их нельзя вставлять», — жаловалась Александра. Пока это правило действует, спортсменка будет проигрывать соперницам, исполняющим тройные аксели. Трусова же в короткой прыгает аксель в два оборота, тройной флип и самый дорогой каскад из тройных — лутц с риттбергером. На льду в Келуоне она была безупречна и проиграла японке и кореянке семь и четыре балла соответственно. Никого это не насторожило. Похожая история произошла на первом этапе Гран-при с другой ученицей Тутберидзе — Анной Щербаковой. После короткой программы она была только четвертой, а после произвольной, в которой удались два четверных лутца, поднялась на высшую ступень пьедестала.
Еще одна россиянка, выступавшая в Канаде, — Серафима Саханович. Она заявлена только на один этап Гран-при, а значит, не претендует на попадание в финал серии. После короткой программы ученица Ангелины Туренко стала седьмой, уступив Медведевой меньше балла.
Произвольную программу первой среди российских фигуристок представила Саханович. И получилось все неплохо, за исключением «бабочки» (срыв элемента, когда спортсмен «выбрасывает» ногу в воздухе) на акселе и ошибки на приземлении с тройного сальхова. При этом улучшить позицию в итоговом протоколе Серафима не смогла, опустившись на восьмую позицию.
Медведева и Трусова выступали во второй разминке. Перед прокатами и та, и другая сделали несколько чистых прыжков: Евгения дважды выехала с неудобного тройного лутца, а Александра тренировала лутц и сальхов в четыре оборота. При этом обе выглядели немного потерянными: даже появились опасения, не дрогнут ли они. Трусова накануне заявила в произвольную четыре квада. Медведева собиралась зайти на новый для себя каскад, тройной сальхов — тройной риттбергер.
Евгению трибуны приветствовали активнее, чем остальных. Еще и потому, что вчерашний кошмар в короткой программе вице-чемпионки Олимпиады не забылся. И хотя фигуристка уже ничего не теряла, чистый прокат в произвольной в этот раз ей нужен был больше обычного. Ночь, за которую ей нужно было решить все психологические проблемы, должна была стать поворотным моментом.
И Медведева вышла и сделала все, изредка напоминая во время проката себя времен Олимпиады. Изредка, потому что в Пхенчхане фигуристка катала на разрыв всю программу, а здесь позволяла себе проявить эмоции только на дорожке шагов. В прыжки она буквально вгрызалась, и было видно, насколько тяжело ей сохранять концентрацию. С боем вытащила тройной лутц (хотя неверное ребро судьи все равно заметили), едва заметно пошатнулась на флипе. Во второй половине пошло полегче: уверенный каскад из двойного акселя, тройного и двойного тулупа, тройной флип с двойным тулупом, одиночный двойной риттбергер. Несмотря на то что сложностью программа не поражает, чистое исполнение позволило спортсменке подняться на одну строчку в итоговой таблице и стать пятой.
«Вот за это любят Женю Медведеву. Она показала, что способна конкурировать», — заявил после ее выступления Авербух.
Может быть, действительно способна. Но не в финале Гран-при. Сейчас уже можно сказать, что фигуристка, скорее всего, не попадет туда во второй год подряд.
Чего не скажешь о Трусовой. 100,2 балла за технику — мечта Александры сбылась, и для этого было достаточно всего трех четверных прыжков. В самом начале программы фигуристка упала с четверного сальхова, но уже спустя несколько секунд чисто исполнила лутц в четыре оборота. Неудачи как и не было: вслед за лутцем — каскад из четверного и тройного тулупов, а после двойного акселя еще одна связка: четверной тулуп и тройной сальхов через ойлер (прыжок в один оборот, используется как промежуточный в каскаде). Техническая оценка на табло росла так стремительно, как никогда раньше. Итог — два мировых рекорда, в произвольной и по сумме двух программ. В kiss and cry на лице Александры появилась довольная улыбка. Наконец-то!
Кроме того, видна большая работа над второй оценкой, компонентами. Ученица Тутберидзе от старта к старту прибавляет в музыкальности и эмоциональности. Качественнее стали и вращения, которые Трусова, по рассказам тренеров, не слишком любит.
Кихире выходить на лед после такого было тяжело. Никакие аксели уже не могли помочь ей удержать лидерство. На первом трикселе Рика ошиблась, и ей пришлось переступить с ноги на ногу на приземлении. После этого японка взяла себя в руки и исполнила второй тройной аксель, теперь в каскаде с двойным тулупом. Дальше обошлось без срывов, хотя несколько прыжков судьи пересматривали на предмет недокрутов. Так Кихира осталась с серебром. Что важно: в прошлом сезоне после первой ошибки японка обычно не могла собраться и продолжала падать. Теперь ее нервы стали крепче. Итог — серебро. Бронзу канадского этапа завоевала 15-летняя кореянка Ен, которая со своим совсем детским катанием поднялась только за счет техники. Четвертой стала Брэди Теннелл из США.
Равных ученицам Тутберидзе в этом сезоне пока нет. А ведь на следующем этапе Гран-при выступят сразу две спортсменки этой группы — Алина Загитова и Алена Косторная. Планка высоко, но когда это их останавливало?