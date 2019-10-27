«Похоже, ее время прошло»

Евгении Медведевой большие проблемы, Александра Трусова непобедима, даже когда ошибается, а японка Рика Кихира становится все опаснее. Вот что показал очередной этап Гран-при по фигурному катанию, который завершился в канадском Келуоне 27 октября. «Лента.ру» — о провале серебряного призера Олимпиады, мировом рекорде ученицы Этери Тутберидзе и главной сопернице россиянок в новом сезоне.

«Обидно, хочется Женю поддержать, но это было катастрофически слабо. Не обладая столь сложным контентом в произвольной программе, нельзя сказать, что она сможет отыграться. Надо было сегодня держать свою планку», — сказал Илья Авербух после короткой программы девушек-одиночниц 26 октября. Слово «катастрофически» из уст специалиста звучит довольно жестко, но в случае с прокатом Евгении Медведевой именно оно подходит лучше всего. «Могла ли она выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда», — подтвердила Татьяна Тарасова.

Ни один прыжковый элемент фигуристка не исполнила чисто: все началось с недокрута в каскаде тройных флипа и тулупа, а закончилось болезненным падением с тройного лутца. Медведева не смогла раскрыться для приземления, и ее отнесло к борту, где она несколько секунд пыталась подняться. Двойной аксель Евгения спасла с трудом, так же потеряв баллы. При этом на тренировках фигуристка выглядела более чем уверенно и к старту подходила если не в идеальной, то в довольно солидной форме. После нервных контрольных прокатов и серебра на «челленджере» в сентябре она однозначно прибавила. Но только с точки зрения физической готовности: проблемы с психологией, кажется, только усугубились.

«Похоже, время Медведевой прошло, она минула пик карьеры, и ожидания от смены тренера не помогли», — заявил призер Олимпийских игр 1980 года Сергей Шахрай «Советскому спорту».

А чемпионка мира Наталья Бестемьянова предположила, что у Медведевой не осталось прежнего желания кататься и выигрывать из-за растущей конкуренции:

«Возможно, трудно ей, кругом все с акселями тройными, с четверными прыжками, очень сложно держать мотивацию, не обладая такими элементами. Я думаю, что ей попасть на пьедестал [на этом этапе Гран-при] реально, если она выполнит идеально свой произвольный прокат, а остальные будут лежать и не вставать», — цитирует ее ТАСС.

Последнюю фразу Бестемьяновой стоит воспринимать буквально: по итогам первого соревновательного дня россиянка уступила лидеру около 20 баллов. Это для нее практически неотыгрываемая сумма.

После выступления от общения с прессой фигуристка отказалась, ее прикрыл тренер Брайан Орсер . Он заявил, что от его ученицы не следует ждать отказа от проката произвольной программы.

«Она очень расстроена, мы оба просто ошеломлены, не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда», — добавил он. Правда, подобное канадец говорит после каждой неудачи фигуристки — чаще, чем это хотелось бы слышать.

Выиграла короткую программу Рика Кихира — японка, которой прочили победу на чемпионате мира в прошлом сезоне. Ее главным оружием был и остается тройной аксель. Правда, справиться с ним на мартовском мировом первенстве Кихира не сумела и откатилась на четвертое место. Золото завоевала олимпийская чемпионка Алина Загитова

Теперь Кихира выглядит куда убедительнее: во всяком случае, к ее короткой программе в Келуоне было не придраться. Аксель в три с половиной оборота, тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер — каждый элемент был исполнен на большие плюсы. Кроме того, японка улучшила владение коньком, а потому в новом сезоне может рассчитывать на более щедрые оценки за компоненты. Ближайшую преследовательницу, Ю Ен из Южной Кореи, Рика обошла на три балла.

Третью строчку после короткой программы заняла Александра Трусова, дебютантка взрослых соревнований. Меньше месяца назад на коммерческом турнире Japan Open ученица Этери Тутберидзе впервые в истории женского фигурного катания в произвольной программе удачно исполнила четыре четверных прыжка. Тогда она назвала судейство нечестным: очень хотелось преодолеть отметку в 100 баллов за технику, но ее прокат оценили только на 97,53 балла. Надо ли говорить, что эта сумма — космическая даже для большинства мужчин.

Но в короткой программе четверные у девушек запрещены, и это новый повод для недовольства 15-летней рекордсменки. «Конечно, обидно, что в короткую программу их нельзя вставлять», — жаловалась Александра. Пока это правило действует, спортсменка будет проигрывать соперницам, исполняющим тройные аксели. Трусова же в короткой прыгает аксель в два оборота, тройной флип и самый дорогой каскад из тройных — лутц с риттбергером. На льду в Келуоне она была безупречна и проиграла японке и кореянке семь и четыре балла соответственно. Никого это не насторожило. Похожая история произошла на первом этапе Гран-при с другой ученицей Тутберидзе — Анной Щербаковой . После короткой программы она была только четвертой, а после произвольной, в которой удались два четверных лутца, поднялась на высшую ступень пьедестала.

Еще одна россиянка, выступавшая в Канаде, — Серафима Саханович . Она заявлена только на один этап Гран-при, а значит, не претендует на попадание в финал серии. После короткой программы ученица Ангелины Туренко стала седьмой, уступив Медведевой меньше балла.

Произвольную программу первой среди российских фигуристок представила Саханович. И получилось все неплохо, за исключением «бабочки» (срыв элемента, когда спортсмен «выбрасывает» ногу в воздухе) на акселе и ошибки на приземлении с тройного сальхова. При этом улучшить позицию в итоговом протоколе Серафима не смогла, опустившись на восьмую позицию.

Медведева и Трусова выступали во второй разминке. Перед прокатами и та, и другая сделали несколько чистых прыжков: Евгения дважды выехала с неудобного тройного лутца, а Александра тренировала лутц и сальхов в четыре оборота. При этом обе выглядели немного потерянными: даже появились опасения, не дрогнут ли они. Трусова накануне заявила в произвольную четыре квада. Медведева собиралась зайти на новый для себя каскад, тройной сальхов — тройной риттбергер.

Евгению трибуны приветствовали активнее, чем остальных. Еще и потому, что вчерашний кошмар в короткой программе вице-чемпионки Олимпиады не забылся. И хотя фигуристка уже ничего не теряла, чистый прокат в произвольной в этот раз ей нужен был больше обычного. Ночь, за которую ей нужно было решить все психологические проблемы, должна была стать поворотным моментом.

И Медведева вышла и сделала все, изредка напоминая во время проката себя времен Олимпиады. Изредка, потому что в Пхенчхане фигуристка катала на разрыв всю программу, а здесь позволяла себе проявить эмоции только на дорожке шагов. В прыжки она буквально вгрызалась, и было видно, насколько тяжело ей сохранять концентрацию. С боем вытащила тройной лутц (хотя неверное ребро судьи все равно заметили), едва заметно пошатнулась на флипе. Во второй половине пошло полегче: уверенный каскад из двойного акселя, тройного и двойного тулупа, тройной флип с двойным тулупом, одиночный двойной риттбергер. Несмотря на то что сложностью программа не поражает, чистое исполнение позволило спортсменке подняться на одну строчку в итоговой таблице и стать пятой.

«Вот за это любят Женю Медведеву. Она показала, что способна конкурировать», — заявил после ее выступления Авербух.

Может быть, действительно способна. Но не в финале Гран-при. Сейчас уже можно сказать, что фигуристка, скорее всего, не попадет туда во второй год подряд.

Чего не скажешь о Трусовой. 100,2 балла за технику — мечта Александры сбылась, и для этого было достаточно всего трех четверных прыжков. В самом начале программы фигуристка упала с четверного сальхова, но уже спустя несколько секунд чисто исполнила лутц в четыре оборота. Неудачи как и не было: вслед за лутцем — каскад из четверного и тройного тулупов, а после двойного акселя еще одна связка: четверной тулуп и тройной сальхов через ойлер (прыжок в один оборот, используется как промежуточный в каскаде). Техническая оценка на табло росла так стремительно, как никогда раньше. Итог — два мировых рекорда, в произвольной и по сумме двух программ. В kiss and cry на лице Александры появилась довольная улыбка. Наконец-то!

Кроме того, видна большая работа над второй оценкой, компонентами. Ученица Тутберидзе от старта к старту прибавляет в музыкальности и эмоциональности. Качественнее стали и вращения, которые Трусова, по рассказам тренеров, не слишком любит.

Кихире выходить на лед после такого было тяжело. Никакие аксели уже не могли помочь ей удержать лидерство. На первом трикселе Рика ошиблась, и ей пришлось переступить с ноги на ногу на приземлении. После этого японка взяла себя в руки и исполнила второй тройной аксель, теперь в каскаде с двойным тулупом. Дальше обошлось без срывов, хотя несколько прыжков судьи пересматривали на предмет недокрутов. Так Кихира осталась с серебром. Что важно: в прошлом сезоне после первой ошибки японка обычно не могла собраться и продолжала падать. Теперь ее нервы стали крепче. Итог — серебро. Бронзу канадского этапа завоевала 15-летняя кореянка Ен, которая со своим совсем детским катанием поднялась только за счет техники. Четвертой стала Брэди Теннелл из США.