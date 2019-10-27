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Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем? 

Чемпионат.com 1 час назад
Великую победу Трусовой обесценивают. Зачем?
Фото: РИА Новости
Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.
Россиянка Александра Трусова едва успела начать взрослую карьеру, а её победы уже многим не дают покоя.
Ладно бы против феноменальной фигуристки выступали за рубежом, где порядком подустали от российского доминирования, так ведь в основном принизить значение заоблачных рекордов Саши пытаются в России. Разумеется, исключительно под благовидными предлогами. Звёзды прошлого пекутся о здоровье девочки-подростка и грудью встают на защиту традиционной красоты женского фигурного катания. Предлагают ввести возрастной ценз и даже лишить девушек права на четверные.
А давайте сразу запретим выступать тем, у кого имя начинается на «А»?

Трусова вне рамок

Ещё в прошлом сезоне было понятно, что юниорки из группы Этери Тутберидзе наведут шороху во взрослых соревнованиях. Как и то, что наибольший технический потенциал из невероятной троицы у Саши Трусовой. Но Трусова переплюнула даже самые смелые ожидания. За её четверными невольно смотришь с открытым ртом, ведь когда Загитова и Медведева бились за золото Пхёнчхана, никто и подумать не мог, что такое возможно.
Можно называть стиль Трусовой цирком, можно сетовать на детское катание, отсутствие грациозности и женской привлекательности (а откуда ей взяться в 15 лет?) — всё это не противоречит истине. Но вот принижать уникальность и значимость её результатов точно не стоит. Саша всего за несколько прокатов изменила взгляд на фигурное катание. Можно запретить четверные прыжки, как это предложила чемпионка мира в парном катании Марина Черкасова. Можно ужесточить возрастной ценз, что не лишено здравого смысла. Но гениальное выступление Трусовой в Келоуне из памяти не сотрёшь.

Смотреть на Медведеву вечно

Кстати, сама Черкасова выиграла чемпионат мира и стала второй на Олимпиаде в 15 лет, а вскоре ушла из спорта из-за того, что резко стала расти. При этом больших сожалений по поводу уникальных для своего времени программ и быстротечной карьеры от Марины Евгеньевны слышать не приходилось. Черкасова объяснила, что предложение запретить четверные вызвано желанием видеть женское, красивое катание и подольше смотреть на Медведеву.
С этим доводом можно поспорить. Во-первых, никто не мешает смотреть на Медведеву на коммерческих шоу. Во-вторых, в прошлом сезоне никаких четверных не было, а Женя всё равно с огромным трудом попала в сборную России на чемпионат мира, где её максимума хватило для бронзы. К тому же, у Медведевой нет не только четверных, но и тройного акселя, и каскада тройной лутц — тройной риттбергер. Эти элементы тоже надо запретить, чтобы подольше смотреть на Медведеву?

Конвейер не остановить

Ещё один способ борьбы за здоровье юниорок — ужесточение возрастного ценза. Эта мера с точки зрения долгого смотрения на Медведеву выглядит эффективнее. Если бы по взрослым можно было выступать с 18 лет, то Женя стала бы в Келоуне второй, уступив только Бради Теннелл. При таком раскладе именно Женя, Бради и Елизавета Туктамышева боролись бы с японками Каори Сакамото и Сатоко Мияхарой за медали всех престижных соревнований. Вот это фигурное катание! Устаревшее, зато красивое и женское. Сама Медведева, кстати, на чемпионатах мира побеждала до 18-летия.
Что касается рисков для здоровья юных фигуристок, прыгающих четверные до переходного возраста, то это исключительно выбор тренера и родителей. Никакие запреты четверных и возрастные ограничения не помешают амбициозным наставникам, родственникам и руководителям выжимать из девочек максимум ради места на пьедестале. Не смущает никого и то, что даже самые талантливые фигуристки могут удерживаться на вершине в лучшем случае пару сезонов. Для страны, где медальный зачёт всегда значимее людей, которые добывают награды, ничего вопиющего в этой ситуации нет. Вряд ли кто-то поспорит, что при нынешней конкуренции интерес к фигурному катанию гораздо выше, чем был в эпоху Ирины Слуцкой.

Время спецэффектов

Вместе с тем, проблема, конечно, существует. Резкий скачок сложности привёл к тому, что вчерашние лидеры просто не могут соперничать с уникальными дебютантками, поэтому у ценителей женственности и чувственности на льду всё меньше возможности получать эстетическое наслаждение. Гениальное катание Алёны Косторной только подтверждает общую тенденцию. Возрастной ценз откроет дорогу к медалям состоявшимся девушкам, возможно, вернёт в фигурное катание мужчин, как метко заметила Туктамышева, но при этом техническая составляющая обеднеет. Как ни крути, а чёрно-белое кино никогда не соберёт такую кассу, как современные блокбастеры со спецэффектами. Его можно смотреть дома в записи или на камерных спецпоказах, но штурмом кинотеатры ради старых шедевров никто брать не будет.
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Комментарии9 
Теги:
Фигурное катание , Статьи , Александр Трусов , Ирина Слуцкая , Марина Черкасова , Елизавета Туктамышева , Каори Сакамото , Этери Тутберидзе , СБОРНАЯ РОССИИ
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