Русская ракета: в чем уникальность Трусовой

Россиянка Александра Трусова уже давно считается самой перспективной фигуристкой мира. В сезоне-2019/20 ученица Этери Тутберидзе ворвалась на взрослый международный уровень и установила мировой рекорд, показав результат, уступивший только прокатам двух мужчин за всю историю. «Газета.Ru» рассказывает удивительную историю девушки по прозвищу Русская Ракета.
До Тутберидзе
Александра Трусова родилась в спортивной семье. Она старший ребенок мастера спорта сразу по трем видам единоборств (еще есть два младших брата).
Фигурным катанием девочка начала заниматься в четыре года в родной Рязани у Ольги Шевцовой, но в 2011-м, когда ей было семь, вся семья переехала в Москву. Там Трусова попала к тренеру Александру Волкову.
Она занималась на катке «Хрустальный», там же, где работала Этери Тутберидзе. Трусову все знали, да и она следила за тренировками в группе уже именитой наставницы.
Под руководством Волкова спортсменка занималась пять лет и выучила двойной аксель и, например, каскад тройной лутц — тройной тулуп.
Когда же у Трусовой возникли разногласия с ее тренером, отец подошел к Тутберидзе и попросил Этери взять девочку в свою группу. Поскольку фигуристку прекрасно знали, вопрос решился быстро. Пожалуй, принять решение лучше для развития карьеры было просто невозможно.
На пути ко взрослым
Вряд ли в накладе осталась и тренер. Прогрессировать фигуристка в новой группе стала стремительно. Кроме того, она попала в руки хореографа Даниила Глейхенгауза и, пожалуй, главного наравне с Тутберидзе человека в ее развитии — Сергея Дудакова, который ставит в этой команде прыжки.
Контент Трусовой стремительно усложнялся. Уже в 2017 году в ее соревновательном арсенале появился четверной сальхов и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.
В сезоне-2017/18 Александра стартовала на международной юниорской арене. Дебют вышел блестящим. Она выиграла оба своих этапа юниорской серии Гран-при, а потом была сильнее всех в финале в японской Нагое.
После этого Александра уверенно победила на юниорском чемпионате России, а затем не оставила никому шансов на юниорском чемпионате мира. Причем там в произвольной программе она исполнила четверные сальхов и тулуп, получив 92,35 балла за технику.
Итоговая оценка Трусовой на том турнире уступила выступлениям только четырех взрослых спортсменок за всю историю (включая Евгению Медведеву и Алину Загитову).
В апреле появилось видео с тренировки в «Хрустальном», где Александра чисто исполняет четверной лутц. Его она включила в свою программу уже на первом этапе ЮГП сезона-2018/19, правда, недокрутила. Зато там уже получившая прозвище «Русская Ракета» девушка исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным.
На следующем этапе четверной лутц спортсменке уже покорился безо всяких недочетов. Естественно, оба этапа Трусова выиграла. А вот в финале серии наошибалась на своих «квадах» и в итоге недобрала баллов, пропустив вперед коллегу по группе Алену Косторную.
В том же сезоне Трусова и другие юниорки Тутберидзе получили право выступить на взрослом чемпионате России и разгромили там всех. Трусова, Косторная и Анна Щербакова заняли весь пьедестал почета, однако падение со второго четверного лутца не позволило Александре обойти Щербакову, ставшую чемпионкой России.
Отыгралась Русская Ракета в Загребе на ЮЧМ, где уступала Анне после короткой программы, но в произвольной уверенно выиграла, обойдя соперницу по сумме баллов.
Взрослые рекорды
Даже косметические изменения в правилах, внесенные Международным союзом конькобежцев (ИСУ) перед новым сезоном, не помешали Трусовой стать фаворитом уже на взрослом уровне.
Россиянка еще в ноябре 2018 года прыгнула каскад четверной лутц — тройной риттбергер, который никто никогда не делал на соревнованиях, даже мужчины. Затем на контрольных прокатах уже в сентябре этого года ученица Тутберидзе и Дудакова исполнила три «квада» на контрольных прокатах.
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