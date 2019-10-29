Русская ракета: в чем уникальность Трусовой

Русская ракета: в чем уникальность Александры Трусовой

Россиянка Александра Трусова уже давно считается самой перспективной фигуристкой мира. В сезоне-2019/20 ученица Этери Тутберидзе ворвалась на взрослый международный уровень и установила мировой рекорд, показав результат, уступивший только прокатам двух мужчин за всю историю. «Газета.Ru» рассказывает удивительную историю девушки по прозвищу Русская Ракета.

До Тутберидзе

Александра Трусова родилась в спортивной семье. Она старший ребенок мастера спорта сразу по трем видам единоборств (еще есть два младших брата).

Фигурным катанием девочка начала заниматься в четыре года в родной Рязани у Ольги Шевцовой, но в 2011-м, когда ей было семь, вся семья переехала в Москву. Там Трусова попала к тренеру Александру Волкову

Она занималась на катке «Хрустальный», там же, где работала Этери Тутберидзе. Трусову все знали, да и она следила за тренировками в группе уже именитой наставницы.

Под руководством Волкова спортсменка занималась пять лет и выучила двойной аксель и, например, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Когда же у Трусовой возникли разногласия с ее тренером, отец подошел к Тутберидзе и попросил Этери взять девочку в свою группу. Поскольку фигуристку прекрасно знали, вопрос решился быстро. Пожалуй, принять решение лучше для развития карьеры было просто невозможно.

На пути ко взрослым

Вряд ли в накладе осталась и тренер. Прогрессировать фигуристка в новой группе стала стремительно. Кроме того, она попала в руки хореографа Даниила Глейхенгауза и, пожалуй, главного наравне с Тутберидзе человека в ее развитии — Сергея Дудакова , который ставит в этой команде прыжки.

Контент Трусовой стремительно усложнялся. Уже в 2017 году в ее соревновательном арсенале появился четверной сальхов и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

В сезоне-2017/18 Александра стартовала на международной юниорской арене. Дебют вышел блестящим. Она выиграла оба своих этапа юниорской серии Гран-при, а потом была сильнее всех в финале в японской Нагое.

После этого Александра уверенно победила на юниорском чемпионате России, а затем не оставила никому шансов на юниорском чемпионате мира. Причем там в произвольной программе она исполнила четверные сальхов и тулуп, получив 92,35 балла за технику.

Итоговая оценка Трусовой на том турнире уступила выступлениям только четырех взрослых спортсменок за всю историю (включая Евгению Медведеву Алину Загитову ).

В апреле появилось видео с тренировки в «Хрустальном», где Александра чисто исполняет четверной лутц. Его она включила в свою программу уже на первом этапе ЮГП сезона-2018/19, правда, недокрутила. Зато там уже получившая прозвище «Русская Ракета» девушка исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным.

На следующем этапе четверной лутц спортсменке уже покорился безо всяких недочетов. Естественно, оба этапа Трусова выиграла. А вот в финале серии наошибалась на своих «квадах» и в итоге недобрала баллов, пропустив вперед коллегу по группе Алену Косторную

В том же сезоне Трусова и другие юниорки Тутберидзе получили право выступить на взрослом чемпионате России и разгромили там всех. Трусова, Косторная и Анна Щербакова заняли весь пьедестал почета, однако падение со второго четверного лутца не позволило Александре обойти Щербакову, ставшую чемпионкой России.

Отыгралась Русская Ракета в Загребе на ЮЧМ, где уступала Анне после короткой программы, но в произвольной уверенно выиграла, обойдя соперницу по сумме баллов.

Взрослые рекорды

Даже косметические изменения в правилах, внесенные Международным союзом конькобежцев (ИСУ) перед новым сезоном, не помешали Трусовой стать фаворитом уже на взрослом уровне.

Россиянка еще в ноябре 2018 года прыгнула каскад четверной лутц — тройной риттбергер, который никто никогда не делал на соревнованиях, даже мужчины. Затем на контрольных прокатах уже в сентябре этого года ученица Тутберидзе и Дудакова исполнила три «квада» на контрольных прокатах.

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