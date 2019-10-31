Головная боль Тутберидзе: Загитова против Косторной

Головная боль Тутберидзе: Загитова выступит против Косторной

Третий этап Гран-при примет французский Гренобль, и он должен стать едва ли не самым интригующим. Во-первых, крупные международные соревнования возвращаются в Европу. Во-вторых, внушительный состав участников, представляющих Россию. Так, в Гренобле выступят:

Естественно, основное внимание приковано к девушкам, а именно — к Алине Загитовой.

Для олимпийской чемпионки Пхенчхана и действующей чемпионки мира прокаты в Гренобле станут первыми официальными в этом сезоне. С момента демонстрации своих новых программ 17-летняя фигуристка выступила на турнире «Japan Open» в команде Европы вместе с Трусовой. В итоге Александра завоевала золото, Алина — серебро.

Соревнования во Франции станут для Загитовой очередным противостоянием со своей партнершей по группе Этери Тутберидзе — Аленой Косторной. Молодая фигуристка дебютирует на взрослом уровне и уже с тройным акселем. По крайней мере, одного из самых сложных прыжков в женском фигурном катании от Алены ждут отчаянно. Пожалуй, именно между двумя россиянками и развернется борьба за золото. Вмешаться в нее могут, наверное, только американка Мэрайя Белл, а также талантливая французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте. Француженка высокими результатами, конечно, не блещет, но от сезона к сезону набирает весьма серьезную форму.

Что же касается третьей представительницы России, то Мария Сотскова на попадание в призы вряд ли может рассчитывать. Прошлый сезон для 19-летней ученицы Светланы Соколовской оказался неудачным и ограничился только выступлениями на этапах Гран-при с Универсиадой, где она стала лишь седьмой.

Менее конкурентноспособным ожидается состязание среди мужчин.

На турнир в Гренобль приедет американец Нэйтан Чен — абсолютный чемпион прошлого сезона. Подопечный Рафаэля Арутюняна выиграл все этапы Гран-при вместе с финалом, а также завоевал золото на чемпионате мира, не дав никаких шансов, например, Юдзуру Ханю. Вероятно, во Франции Чена ожидает очередная победа.

Антон Шулепов и Что касается остальных участников среди мужчин-одиночников, то интерес вызывают не только россияне — а от России выступят Александр Самарин Сергей Воронов , — но и иностранцы. Главным конкурентом Чена должен стать японец Шома Уно, который в летнее межсезонье, кстати, занимался у Тутберидзе. Также на медали может претендовать еще один фигурист, чье имя ассоциируется с российской специалисткой — Морис Квителашвили из Грузии. В прошлом сезоне 24-летний спортсмен показал сильные программы, но не отличился стабильностью. Новый же соревновательный год может стать для грузина определяющим.

Без каких-либо высоких ожиданий предстоит наблюдать и за танцами на льду. Греноблю повезет увидеть лучших танцоров последних лет Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона . Им равных по сути просто нет: чемпионы Европы последних пяти розыгрышей, четырехкратные чемпионы мира — золото в 2017 году было неожиданно упущено. Текущий Гран-при для этого дуэта должен стать особенным, ведь, во-первых, первый свой этап Пападакис и Сизерон проведут дома перед своими болельщиками, а во-вторых, в прошлой сезоне французы остались без Гран-при вовсе.

Зато ожесточенная борьба за победу может развернуться между парниками.