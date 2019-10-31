Головная боль Тутберидзе: Загитова против Косторной

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
25 октября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Урал Урал
25 октября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
0 9
Лестер Сити Лестер Сити
25 октября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
4 1
Алавес Алавес
25 октября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
3 1
Кёльн Кёльн
26 октября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Уфа Уфа
Ахмат
Ахмат
1 1
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
2 0
Сочи Сочи
26 октября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Астон Вилла Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
3 2
Эвертон Эвертон
26 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леганес
Леганес
1 0
Мальорка Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
2 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Атлетик Б Атлетик Б
26 октября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
2 0
Фортуна Фортуна
Бавария
Бавария
2 1
Унион Унион
Герта
Герта
2 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
27 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 2
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
0 3
Спартак М Спартак М
27 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Норвич Сити
Норвич Сити
1 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
27 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Сельта
Сельта
0 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Гранада
Гранада
1 0
Бетис Бетис
Леванте
Леванте
0 1
Эспаньол Эспаньол
27 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
29 октября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Атлетико М Атлетико М
Барселона
Барселона
5 1
Вальядолид Вальядолид
30 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Севилья Севилья
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 2
Леванте Леванте
Атлетик Б
Атлетик Б
3 0
Эспаньол Эспаньол
31 октября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Мальорка
Мальорка
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
21:00
Вильярреал Вильярреал
Хетафе
Хетафе
23:15
Гранада Гранада
1 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
2 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Ахмат Ахмат
Сочи
Сочи
16:30
Тамбов Тамбов
2 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Борнмут
Борнмут
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Ливерпуль Ливерпуль
2 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
18:00
Барселона Барселона
Севилья
Севилья
20:30
Атлетико М Атлетико М
2 ноября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
Байер
Байер
17:30
Боруссия М Боруссия М
3 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
16:30
Ростов Ростов
3 ноября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Эвертон
Эвертон
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
3 ноября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
14:00
Мальорка Мальорка
Вильярреал
Вильярреал
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Осасуна
Осасуна
18:00
Алавес Алавес
3 ноября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
20:00
Шальке-04 Шальке-04
4 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Оренбург Оренбург
Крылья Советов
Крылья Советов
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Арсенал Арсенал

Головная боль Тутберидзе: Загитова выступит против Косторной 

Газета.Ru 3 часа назад
Головная боль Тутберидзе: Загитова против Косторной
Фото: Газета.Ru
1 ноября в Гренобле стартует третий этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» — о том, что ждет Алину Загитову, Алену Косторную и других подопечных Этери Тутберидзе во Франции.
Новый сезон фигурного катания уже в самом разгаре. В октябре уже состоялись два этапа Гран-при, которые прошли для россиян весьма успешно. Так, на американском этапе в Лас-Вегасе победу в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова, а бронза досталась Елизавете Туктамышевой. Еще одно третье место пришло России в соревнованиях среди мужчин, где призером стал Дмитрий Алиев, а по серебру захватили дуэты Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным и Александры Степановой с Иваном Букиным в спортивных парах и танцах на льду соответственно.
На соревнованиях в Канаде же громкий триумф среди девушек сразу с двумя мировыми рекордами одержала Александра Трусова, а спортивные пары Александры Бойковой с Дмитрием Козловским и Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым взяли по золоту и бронзе соответственно.
Третий этап Гран-при примет французский Гренобль, и он должен стать едва ли не самым интригующим. Во-первых, крупные международные соревнования возвращаются в Европу. Во-вторых, внушительный состав участников, представляющих Россию. Так, в Гренобле выступят:
Естественно, основное внимание приковано к девушкам, а именно — к Алине Загитовой.
Для олимпийской чемпионки Пхенчхана и действующей чемпионки мира прокаты в Гренобле станут первыми официальными в этом сезоне. С момента демонстрации своих новых программ 17-летняя фигуристка выступила на турнире «Japan Open» в команде Европы вместе с Трусовой. В итоге Александра завоевала золото, Алина — серебро.
Соревнования во Франции станут для Загитовой очередным противостоянием со своей партнершей по группе Этери Тутберидзе — Аленой Косторной. Молодая фигуристка дебютирует на взрослом уровне и уже с тройным акселем. По крайней мере, одного из самых сложных прыжков в женском фигурном катании от Алены ждут отчаянно. Пожалуй, именно между двумя россиянками и развернется борьба за золото. Вмешаться в нее могут, наверное, только американка Мэрайя Белл, а также талантливая французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте. Француженка высокими результатами, конечно, не блещет, но от сезона к сезону набирает весьма серьезную форму.
Что же касается третьей представительницы России, то Мария Сотскова на попадание в призы вряд ли может рассчитывать. Прошлый сезон для 19-летней ученицы Светланы Соколовской оказался неудачным и ограничился только выступлениями на этапах Гран-при с Универсиадой, где она стала лишь седьмой.
Менее конкурентноспособным ожидается состязание среди мужчин.
На турнир в Гренобль приедет американец Нэйтан Чен — абсолютный чемпион прошлого сезона. Подопечный Рафаэля Арутюняна выиграл все этапы Гран-при вместе с финалом, а также завоевал золото на чемпионате мира, не дав никаких шансов, например, Юдзуру Ханю. Вероятно, во Франции Чена ожидает очередная победа.
Что касается остальных участников среди мужчин-одиночников, то интерес вызывают не только россияне — а от России выступят Александр Самарин, Антон Шулепов и Сергей Воронов, — но и иностранцы. Главным конкурентом Чена должен стать японец Шома Уно, который в летнее межсезонье, кстати, занимался у Тутберидзе. Также на медали может претендовать еще один фигурист, чье имя ассоциируется с российской специалисткой — Морис Квителашвили из Грузии. В прошлом сезоне 24-летний спортсмен показал сильные программы, но не отличился стабильностью. Новый же соревновательный год может стать для грузина определяющим.
Без каких-либо высоких ожиданий предстоит наблюдать и за танцами на льду. Греноблю повезет увидеть лучших танцоров последних лет Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Им равных по сути просто нет: чемпионы Европы последних пяти розыгрышей, четырехкратные чемпионы мира — золото в 2017 году было неожиданно упущено. Текущий Гран-при для этого дуэта должен стать особенным, ведь, во-первых, первый свой этап Пападакис и Сизерон проведут дома перед своими болельщиками, а во-вторых, в прошлой сезоне французы остались без Гран-при вовсе.
Зато ожесточенная борьба за победу может развернуться между парниками.
От России там выступят два дуэта: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Для первой пары это уже будет второй этап в текущей серии Гран-при. На Skate America Павлюченко и Ходыкин взяли серебро, уступив только Пэн Чэн и Цзинь Яну из Китая. Во францию китайцы не приехали, но ожидается, что главными конкурентами россиян должны стать представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Прошлый сезон для французского дуэта вышел очень сильным: победа на Гран-при без поражений, а также триумф на чемпионате Европы. Смазало концовку сезона неудачное выступление на первенстве мира, где Джеймс и Сипре стали только пятыми.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Трусова побила на Skate Canada свой же рекорд по баллам за турнир Трусова побила на Skate Canada свой же рекорд по баллам за турнир "Ошеломлены": Медведева упала в короткой программе на Гран-при Канады "Ошеломлены": Медведева упала в короткой программе на Гран-при Канады Авербух назвал Трусову инопланетянкой после ее победы в Канаде Авербух назвал Трусову инопланетянкой после ее победы в Канаде
Комментарии 
Теги:
Фигурное катание , Статьи , Рафаэль Арутюнян , Александра Трусова , Гийом Сизерон , Александр Самарин , Морис Квителашвили , Светлана Соколовская , Анна Щербакова , Иван Букин , Анастасия Мишина , Евгения Тарасова , Денис Ходыкин , Алена Косторная , Елизавета Туктамышева , Дмитрий Козловский , Антон Шулепов , Александра Бойкова , Сергей Воронов , Мария Сотскова , Алина Загитова , Дмитрий Алиев , Александра Степанова , Дарья Павлюченко , Этери Тутберидзе , Владимир Морозов , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он должен будет уйти»: Хабиб попрощается с ММА
«Он должен будет уйти»: Хабиб попрощается с ММА
Фантастика на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк
Фантастика на «Энфилде»! 10 голов, серия пенальти, камбэк
Игрок НБА похоронил вторую сестру и раскаялся
Игрок НБА похоронил вторую сестру и раскаялся
Украинскую звезду реалити-шоу быстро нокаутировали
Украинскую звезду реалити-шоу быстро нокаутировали
Познер вступился за гражданина США Малкина
Познер вступился за гражданина США Малкина
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение