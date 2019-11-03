Золотую медаль Косторной отдали американке

Французский чиновник, вручавший медали фигуристкам, перепутал призеров. Курьезный случай произошел на церемонии награждения участниц Гран-при Франции по фигурному катанию. Видео опубликовано на сайте Первого канала.

Ошибку сделал глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари. Он вручил золотую медаль не победительнице Алёне Косторной, а американке Мэрайе Белл, занявшей третье место. Спортсменки быстро поняли, что произошел промах и заулыбались. Американка сориентировалась и лично наградила Косторную — сняла медаль и надела на Алёну.

Сам Феррари понял ошибку, смущенно засмеялся и наградил Белл второй раз — правильной, бронзовой наградой.

Пользователи интернета, обсуждая курьез, шутят, что Загитова первой заметила неладное и выручила соотечественницу, иначе российская медаль бы уехала в США:

«Загитова первая заметила подмену. У нее нюх на золото. А Косторочка чуть медаль не прошляпила».

«Ага. Так и ушла бы золотая медаль к Белл, а Белл сделала бы вид, что ничего не заметила».