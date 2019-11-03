Золотую медаль Косторной отдали американке 

Французский чиновник, вручавший медали фигуристкам, перепутал призеров. Курьезный случай произошел на церемонии награждения участниц Гран-при Франции по фигурному катанию. Видео опубликовано на сайте Первого канала.
Ошибку сделал глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари. Он вручил золотую медаль не победительнице Алёне Косторной, а американке Мэрайе Белл, занявшей третье место. Спортсменки быстро поняли, что произошел промах и заулыбались. Американка сориентировалась и лично наградила Косторную — сняла медаль и надела на Алёну.
Сам Феррари понял ошибку, смущенно засмеялся и наградил Белл второй раз — правильной, бронзовой наградой.
Пользователи интернета, обсуждая курьез, шутят, что Загитова первой заметила неладное и выручила соотечественницу, иначе российская медаль бы уехала в США:
«Загитова первая заметила подмену. У нее нюх на золото. А Косторочка чуть медаль не прошляпила».
«Ага. Так и ушла бы золотая медаль к Белл, а Белл сделала бы вид, что ничего не заметила».
Алёна Косторная выиграла этап Гран-при, исполнив два тройных акселя в произвольной программе. Алина Загитова заняла второе место, Мария Сотскова — 11-е.
Ранее «Рамблер» сообщал, что фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная приехали в гости к сборной России по футболу и пообщались со Станиславом Черчесовым и Артемом Дзюбой.