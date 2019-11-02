«Пишет всякое д***мо»: Тарасова защитила Медведеву

«Великая спортсменка»: Тарасова защитила Медведеву

Тарасова высказала сожаление из-за того, что фигуристки часто вынуждены уступать более молодым конкуренткам, как 19-летняя Евгения Медведева.

«Очень жаль, если девочки будут кататься по два года, и будут уходить. Я уважаю Женю Медведеву, которая приняла для себя такое решение и делает все, чтобы выбраться из этого колодца. Она такая великая спортсменка, в отличие от той публики, которая пишет всякое дерьмо», — заявила Тарасова.

Медведева — двукратная чемпионка Европы и мира. На Олимпиаде она уступила золото другой россиянке — Алине Загитовой. После этого Медведева приняла решение сменить тренера Этери Тутберидзе . Фигуристка ушла к Брайану Орсеру и переехала тренироваться в Канаду.