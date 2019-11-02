Навка носит с собой корону 

Известная российская фигуристка Татьяна Навка показала, что носит в своей сумке.
В числе прочих вещей спортсменка показала корону, в которой будет выступать на своем ледовом шоу "Спящая красавица".
Напомним, что в 2006 году фигуристка стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым. Также Навка является двукратной чемпионкой мира и трехкратная чемпионкой Европы. Спортсменка завершила карьеру в 2006 году.
Ранее сообщалось, что 5-летняя дочь Навки и Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, выиграла турнир по фигурному катанию.