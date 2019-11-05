Мужа Заворотнюк раскритиковали за плохие танцы на льду

Зрители высказали недовольство на странице фигуристки Татьяны Навки в Instagram. Поклонники возмутились плохой формой Чернышева.

«Такая растренированность просто непрофессиональна», — отметила пользовательница под ником alyonabalet (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Грустно смотреть на великих спортсменов без конца бьющихся об лёд!» — подчеркнула nata_dylko.

Поклонники также отметили промах в одном из спектаклей организаторов шоу, по чьей вине кровать, задействованная в постановке, выехала на сцену раньше положенного времени. Это привело к тому, что в реквизит врезалась Татьяна Навка. Позже звезда прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что «слава богу, жива осталась».

Ранее, как сообщал «Рамблер», проект-менеджер «Навка шоу» Егор Разумовский рассказал, что Петр Чернышев принимает участие во всех спектаклях, настроение у него «более-менее». Коллеги спортсмена стараются его «лишний раз не трогать» и постоянно поддерживают.