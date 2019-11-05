Мужа Заворотнюк раскритиковали за плохие танцы на льду 

Пользователи Instagram обрушились с критикой на выступление мужа Анастасии Заворотнюк фигуриста Петра Чернышева в ледовой постановке «Руслан и Людмила», сообщает Telegram-канал «Только никому». По словам поклонников, спортсмен «растренирован» и поражает зрителей своим непрофессионализмом.
Зрители высказали недовольство на странице фигуристки Татьяны Навки в Instagram. Поклонники возмутились плохой формой Чернышева.
«Такая растренированность просто непрофессиональна», — отметила пользовательница под ником alyonabalet (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
«Грустно смотреть на великих спортсменов без конца бьющихся об лёд!» — подчеркнула nata_dylko.
Поклонники также отметили промах в одном из спектаклей организаторов шоу, по чьей вине кровать, задействованная в постановке, выехала на сцену раньше положенного времени. Это привело к тому, что в реквизит врезалась Татьяна Навка. Позже звезда прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что «слава богу, жива осталась».
Ранее, как сообщал «Рамблер», проект-менеджер «Навка шоу» Егор Разумовский рассказал, что Петр Чернышев принимает участие во всех спектаклях, настроение у него «более-менее». Коллеги спортсмена стараются его «лишний раз не трогать» и постоянно поддерживают.