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Навка предложила Загитовой пойти в Госдуму 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Загитовой предложили пойти в Госдуму
Фото: Kiyoshi Sakamoto/AFLO/Global Look Press
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка не исключила, что после завершения карьеры фигуристка Алина Загитова может стать политиком.
Перед ней сейчас открыты любые двери, — сказала спортсменка о своей 17-летней коллеге.
По мнению Навки, Загитова вполне может попробовать свои силы в Госдуме, если ей это понравится.
При этом Навка добавила в беседе с «Фонтанкой», что юная спортсменка уже выросла в профессиональном уровне, что отражается на её программах, однако рассуждать о завершении карьеры Загитовой она не стала.
Ранее News.ru писал российская фигуристка Алёна Косторная обошла свою соперницу Алину Загитову и стала обладательницей золотой медали в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле. Загитова допустила ошибку при приземлении с тройного лутца в самом начале проката и стала лишь второй.
Лучшие моменты Премьер-лиги
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Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях Загитова представила трогательный номер на показательных выступлениях Косторная завоевала золото на этапе Гран-при во Франции Косторная завоевала золото на этапе Гран-при во Франции Фигурист Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции Фигурист Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции 
Теги:
Фигурное катание , Алена Косторная , Алина Загитова , Татьяна Навка , Госдума , Фонтанка.Ру
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