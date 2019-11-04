Загитовой предложили пойти в Госдуму

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка не исключила, что после завершения карьеры фигуристка Алина Загитова может стать политиком.
Перед ней сейчас открыты любые двери, — сказала спортсменка о своей 17-летней коллеге.
По мнению Навки, Загитова вполне может попробовать свои силы в Госдуме, если ей это понравится.
При этом Навка добавила в беседе с «Фонтанкой», что юная спортсменка уже выросла в профессиональном уровне, что отражается на её программах, однако рассуждать о завершении карьеры Загитовой она не стала.
Ранее News.ru писал российская фигуристка Алёна Косторная обошла свою соперницу Алину Загитову и стала обладательницей золотой медали в одиночном катании на этапе Гран-при во французском Гренобле. Загитова допустила ошибку при приземлении с тройного лутца в самом начале проката и стала лишь второй.