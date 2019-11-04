Загитовой предложили пойти в Госдуму

Навка предложила Загитовой пойти в Госдуму

Перед ней сейчас открыты любые двери, — сказала спортсменка о своей 17-летней коллеге.

По мнению Навки, Загитова вполне может попробовать свои силы в Госдуме , если ей это понравится.

При этом Навка добавила в беседе с «Фонтанкой», что юная спортсменка уже выросла в профессиональном уровне, что отражается на её программах, однако рассуждать о завершении карьеры Загитовой она не стала.