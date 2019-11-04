Загитова сбросит вес для четверных прыжков

Загитова рассказала, что нужно похудеть для исполнения четверных прыжков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что нужно сделать, чтобы включить в свои программы четверные прыжки.

«Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю. Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду. Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально», — сказала Загитова, отметив, что нужно сбросить как минимум три килограмма веса.

«Если не больше, — цитирует спортсменку ТАСС. — Нужно максимально снизить риск травмы».

На прошедшем Гран-при Франции Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алене Косторной. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что нужно сделать, чтобы включить в свои программы четверные прыжки.