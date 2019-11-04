Загитова хочет прыгнуть с парашютом 

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр — 2018 Алина Загитова рассказала о том, что хочет прыгнуть с парашютом, передает ТАСС.
Говоря о выступлениях на официальных соревнования спортсменка отметила, что это — чистый адреналин, которого многим не хватает после завершения спортивной карьеры.
Сама фигуристка призналась, что с парашютом еще не прыгала, но очень бы хотела это сделать. Также Загитова пошутила про яркие заголовки, которые появятся сразу же после такого события, как ее прыжок.
Ранее Наталья Бестемьянова назвала Загитову королевой фигурного катания.