Загитова хочет прыгнуть с парашютом

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр — 2018 Алина Загитова рассказала о том, что хочет прыгнуть с парашютом, передает ТАСС.

Говоря о выступлениях на официальных соревнования спортсменка отметила, что это — чистый адреналин, которого многим не хватает после завершения спортивной карьеры.

Сама фигуристка призналась, что с парашютом еще не прыгала, но очень бы хотела это сделать. Также Загитова пошутила про яркие заголовки, которые появятся сразу же после такого события, как ее прыжок.