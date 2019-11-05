«Отомстят»: Бестемьянова сделала замечание Косторной

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова , комментируя победу фигуристки Алены Косторной во Франции, призвала ее сдержаннее оценивать работу судей. Об этом она заявила Sports.ru.

«Рамблер» писал, что ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная выиграла этап Гран-при во французском Гренобле.

«Я бы сделала Алене замечание. Мы все услышали, как она сказала после короткой [программы]: «Зачем я вообще тройной аксель прыгала?». Такие вещи делать нельзя, потому что судьи — люди, а не роботы. Личное отношение тоже имеет значение», — отметила Наталья Бестемьянова.

Она подчеркнула, что в следующий раз судьи «отомстят за эти слова».