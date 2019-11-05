«Отомстят»: Бестемьянова сделала замечание Косторной 

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, комментируя победу фигуристки Алены Косторной во Франции, призвала ее сдержаннее оценивать работу судей. Об этом она заявила Sports.ru.
«Рамблер» писал, что ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная выиграла этап Гран-при во французском Гренобле.
«Я бы сделала Алене замечание. Мы все услышали, как она сказала после короткой [программы]: «Зачем я вообще тройной аксель прыгала?». Такие вещи делать нельзя, потому что судьи — люди, а не роботы. Личное отношение тоже имеет значение», — отметила Наталья Бестемьянова.
Она подчеркнула, что в следующий раз судьи «отомстят за эти слова».
«В фигурном катании всегда отдают долги. Это абсолютно серьезные вещи», — пояснила Бестемьянова.