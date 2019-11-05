«Не нужны близким»: поклонники пожалели Навку

«Мы сделали это, привезли нашу сказку в город, где она была написана! (…) Я безумно счастлива, что у нас всё получилось и почти все дни были аншлаги! Сегодня, на последнее шоу пришлось доставлять места, открывать дополнительные сектора там, где была плохая видимость, люди, были готовы купить любой билет, только чтобы попасть!» — написала фигуристка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Она поблагодарила зрителей за поддержку и теплый прием. В комментариях к записи пользователи соцсети назвали шоу «лучшим, что видели на льду в городе». Однако комментатор с ником fklover29 пожалел Навку.

«Обидно и грустно, что ваши близкие даже после разлуки не хотят вас увидеть и поддержать в день вашего приезда на один вечер…», — отметила он.

«Очень жаль, что вы не нужны своим близким, раз они даже не смогли вас поддержать», — написала другая подписчица.

По его словам, шоу было в выходные, поэтому даже работающие люди могли найти время для Навки. В свою очередь фигуристка никак не прокомментировала это заявление.