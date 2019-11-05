«Не нужны близким»: поклонники пожалели Навку 

Пользователи Instagram в комментариях к записи о гастролях ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге обратили внимание на то, что родственники фигуристки не пришли ее поддержать.
«Мы сделали это, привезли нашу сказку в город, где она была написана! (…) Я безумно счастлива, что у нас всё получилось и почти все дни были аншлаги! Сегодня, на последнее шоу пришлось доставлять места, открывать дополнительные сектора там, где была плохая видимость, люди, были готовы купить любой билет, только чтобы попасть!» — написала фигуристка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Она поблагодарила зрителей за поддержку и теплый прием. В комментариях к записи пользователи соцсети назвали шоу «лучшим, что видели на льду в городе». Однако комментатор с ником fklover29 пожалел Навку.
«Обидно и грустно, что ваши близкие даже после разлуки не хотят вас увидеть и поддержать в день вашего приезда на один вечер…», — отметила он.
«Очень жаль, что вы не нужны своим близким, раз они даже не смогли вас поддержать», — написала другая подписчица.
По его словам, шоу было в выходные, поэтому даже работающие люди могли найти время для Навки. В свою очередь фигуристка никак не прокомментировала это заявление.
«Рамблер» писал, что ранее Татьяна Навка в официальном заявлении на сайте компании «Навка шоу» подтвердила, что актриса Анастасия Заворотнюк проходит лечение от онкологического заболевания. Она выразила поддержку мужу актрисы, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек» Петру Чернышеву и пообещала перечислить гонорар от показа спектакля 10 ноября в поддержку «женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями».