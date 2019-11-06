Коляду срочно прооперировали

Фигурист Коляда перенес операцию

Коляда — бронзовый призер в одиночном катании чемпионатов Европы 2017 и 2018 годов и чемпионата мира 2018-го, серебряный — командного чемпионата мира 2017-го и Олимпиады 2018-го в командных соревнованиях.

В апреле, как сообщал «Рамблер», Коляда в своих соцсетях рассказал о госпитализации по причине обострения «старых болячек». Позже стало известно, что у Коляды синусит — воспаление слизистой оболочки одной их придаточных пазух носа, а именно гайморит — воспаление верхнечелюстной пазухи.

Недавно Валентина Чеботарева сообщила, что ее подопечный перенесет операцию по поводу синусита. Вчера она рассказала, что хирургическое вмешательство состоялось и прошло успешно.

Тренер добавила, что Коляда чувствует себя лучше; что его реабилитация продлится месяц; что лишь по истечении этого срока они начнут строить планы на сезон. Ранее Чеботарева упоминала, что из-за операции фигурист пропустит этапы Гран-при в Канаде и Японии в октябре-ноябре, но может восстановиться к декабрьскому чемпионату России.