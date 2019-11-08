Бывший французский фигурист назвал Загитову самой чувственной и женственной

Бывший французский фигурист Филипп Канделоро восхитился выступлением россиянки Алины Загитовой на этапе Гран-при Франции в Гренобле. 17-летняя спортсменка на этом турнире заняла второе место, набрав 216,06 балла. Победу одержала 16-летняя Алёна Косторная

«После выступления Алины не получается оставаться равнодушным. У неё сильный характер, и она много работает. В её прыжках особый шарм. Загитова — самая чувственная и женственная. Посмотрите на неё несколько минут, и поймёте всё сами», — написал Канделоро в социальной сети.

Канделоро является бронзовым призёром Олимпиады 1994 и 1998 годов в мужском одиночном катании.

В следующий раз Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдёт с 22 по 24 ноября.