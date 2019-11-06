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«В прошлом сезоне я была такая девочка, ля-ля». Чемпионка Европы Самодурова об изменениях в себе 

SPORT24.ru + ещё 3 2 часа назад
«В прошлом сезоне я была такая девочка, ля-ля»
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Софья Самодурова рассказал о том, как она изменилась перед новым сезоном.
В 2019 году Самодуровая стала победительницей чемпионата Европы в Минске, а также завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира.
«Все спортсмены волнуются перед соревнованиями. Просто нужно уметь это контролировать и не зацикливаться. Волнение начинается еще с выезда из гостиницы и приходит, когда слушаешь музыку. Музыка меня спасает. Еще я люблю петь — сама с собой пою, что-то напеваю.
После прошлого сезона, взрывного, трудно было войти в форму. Переходный возраст, в голове разное, тело, поведение, реакция на разные разговоры. Сейчас стала более строгой. В прошлом сезоне я была такая девочка миленькая, ля-ля-ля, посмеяться бы и похохотать. В этом сезоне более серьезной стала.
Новая короткая программа будет более зажигательной и раскрепощенной, нежели короткая в прошлом году.
У меня с мамой спокойные отношения. Меня никогда не прессинговали и не заставляли что-либо делать. Я все время всегда проявляла инициативу. Мама, бывает, спрашивает: «Давай закончим, давай закончим». Я говорю нет.
Цель — быть более раскрепощенной, быть еще более уверенной. Все зависит от тренировок. Какие тренировки — такие и выступления», — рассказала Самодурова в интервью Первому каналу.
Самодурова вместе с Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой примет участие в этапе Гран-при в Китае, который пройдет 8–10 ноября.
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Теги:
Фигурное катание , Анна Щербакова , Елизавета Туктамышева , Софья Самодурова
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