«В прошлом сезоне я была такая девочка, ля-ля». Чемпионка Европы Самодурова об изменениях в себе

Российская фигуристка Софья Самодурова рассказал о том, как она изменилась перед новым сезоном. В 2019 году Самодуровая стала победительницей чемпионата Европы в Минске, а также завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира. «Все спортсмены волнуются перед соревнованиями. Просто нужно уметь это контролировать и не зацикливаться. Волнение начинается еще с выезда из гостиницы и приходит, когда слушаешь музыку. Музыка меня спасает. Еще я люблю петь — сама с собой пою, что-то напеваю. После прошлого сезона, взрывного, трудно было войти в форму. Переходный возраст, в голове разное, тело, поведение, реакция на разные разговоры. Сейчас стала более строгой. В прошлом сезоне я была такая девочка миленькая, ля-ля-ля, посмеяться бы и похохотать. В этом сезоне более серьезной стала. Новая короткая программа будет более зажигательной и раскрепощенной, нежели короткая в прошлом году. У меня с мамой спокойные отношения. Меня никогда не прессинговали и не заставляли что-либо делать. Я все время всегда проявляла инициативу. Мама, бывает, спрашивает: «Давай закончим, давай закончим». Я говорю нет. Цель — быть более раскрепощенной, быть еще более уверенной. Все зависит от тренировок. Какие тренировки — такие и выступления», — рассказала Самодурова в интервью Первому каналу. Самодурова вместе с Анной Щербаковой Елизаветой Туктамышевой примет участие в этапе Гран-при в Китае, который пройдет 8–10 ноября.

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