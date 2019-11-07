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Последний шанс Императрицы: Туктамышева сразится с Щербаковой 

Газета.Ru 2 часа назад
Последний шанс: Туктамышева сразится с Щербаковой
Фото: Газета.Ru
8 ноября в китайском Чунцине стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» — о том, чего ждать от дуэли Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой, как Андрей Лазукин в одиночку представит Россию в соревнованиях мужчин и каким получится первый старт знаменитой пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в этой серии Гран-при.
Серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2019/20 идет чуть меньше месяца, но за этот период уже набралось немало громких событий. В том числе и исторических, как, например, новые мировые рекорды Александры Трусовой, установленные на Skate Canada.
8 ноября серия Гран-при продолжится уже в Азии: китайский Чунцин примет таких звезд фигурного катания, как Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Сатоко Мияхара, Боян Цзинь и Киган Мессинг.
По классике самая ожесточенная борьба за золото ожидается в женском одиночном катании.
Как упоминалось ранее, от России там выступят сразу три фигуристки: Самодурова, Туктамышева и Щербакова. Последние две встретятся лицом к лицу на ледовом катке уже второй раз в этой серии. Именно Елизавета и Анна в компании со Станиславой Константиновой открывали первый этап Гран-при в Лас-Вегасе, и для представителей Санкт-Петербурга прокаты в США прошли не лучшим образом. Особенно для Константиновой — подопечная Валентины Чеботаревой заняла итоговое предпоследнее место, откровенно провалив обе программы.
Что касается Туктамышевой и Щербаковой, то обе россиянки на удивление неудачно исполнили в Лас-Вегасе короткую программу: Елизавета заняла пятое место, а Анна расположилась на строчку выше. Впрочем, подопечной Этери Тутберидзе это нисколько не помешало разнести абсолютно всех во время произвольных прокатов, где 15-летняя фигуристка успешно выполнила каскады четверной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной риттбергер, а также показала сольный лутц в четыре оборота.
В итоге за произвольную программу Щербакова получила 160,16 балла, а в общей сумме — 227,76 балла, что более чем на десять очков больше, чем у американки Брэди Теннелл, завоевавшей серебро.
К слову, за серебро могла зацепиться и Туктамышева, которая также показала сильный номер в «произволке», сделав два акселя в три с половиной оборота, один из которых был поставлен в каскад с двойным тулупом, однако судьи снизили баллы Елизавете, увидев недокрут на тройном риттбергере. В итоге девушка стала только третьей.
Тренер Императрицы Алексей Мишин назвал судейство в Лас-Вегасе «странным».
«Думаю, что это правда. Но будучи человеком политкорректным, не хочу говорить о том, почему формула «дома и стены помогают» достигает таких гипертрофированных размеров», — цитирует Мишина ТАСС.
В Китае Елизавете необходимо побеждать или, как минимум, занимать второе место, чтобы иметь шансы пробиться в финал Гран-при. Основной ее соперницей в сражении за финал станет 15-летняя кореянка Ю Ён, которая недавно шокировала мир на Skate Canada, исполнив в каждой программе по тройному акселю и заняв там третье место.
Щербакова находится как бы над этой битвой трикселисток, поскольку будет показывать два четверных лутца и с большой долей вероятности одержит победу на турнире. Но такое противостояние, вне всякого сомнения, способно пощекотать нервы даже ей, — ошибаться крайне нежелательно.
Помимо перспектив Туктамышевой и Щербаковой, в Чунцине россиянам предстоит беспокоиться и за Софью Самодурову.
В прошлом сезоне, ставшем для Софьи дебютном на взрослом уровне, 17-летняя фигуристка взяла бронзу на Гран-при США и стала второй на прокатах в Москве, но в финале заняла только пятое итоговое место. Однако своего главного триумфа она добилась в Минске, где обошла Алину Загитову и завоевала золото чемпионата Европы.
В текущем же сезоне Софья выступала только в турнирах серии «челленджер», заняв первое место в столице Белоруссии, но только шестое — на прокатах в Италии.
Кроме того, Мишину придется переживать не только за прокаты девушек, но и за итоги мужского катания. Изначально на Гран-при Китая от России должны были выступить два одиночника — Андрей Лазукин и Роман Савосин. Для обоих этап в Чунцине должен был стать уже вторым в ходе текущей серии, однако в итоге в один из крупнейших китайских городов отправился только ученик Мишина.
Савосин же провально выступил в Лас-Вегасе, став последним как в короткой, так и в произвольной программе. Свою неудачу Роман объяснить не смог.
«Сложно сказать, что произошло. Пока не могу оценить прокат и понять, почему случились ошибки. Будем анализировать позже. Дело не в настрое, с этим все было в порядке», — говорил он.
Впрочем, через неделю после этапа Гран-при США Савосин снялся с соревнований в Китае. По какой причине — официально не известно.
Защищать цвета российского флага Лазукину предстоит в одиночку. И сложно сказать, удастся ли ему это сделать удачно. На Skate Canada Андрей выступил едва ли лучше Савосина. Если после короткой программы у российского фигуриста имелись какие-то шансы на борьбу за место в призерах, то после полного провала в произвольной они улетучились.
Лазукин по итогам произвольного проката стал последним и занял лишь восьмое место по сумме баллов.
Помимо одиночников интересно будет понаблюдать и за парниками. В спортивных парах Россию представит только один дуэт — Алиса Ефимова с Александром Коровиным, хотя на предыдущих трех этапах серии Гран-при от российской сборной выступали как минимум по две пары. Так что на Ефимову и Коровина ложится особая ответственность. В этом сезоне они выступили уже на трех турнирах — одном из этапов Кубка России (серебро), Finlandia Trophy (серебро) и Nebelhorn Trophy (седьмое место).
Что касается серии Гран-при, то в прошлом соревновательном году фигуристы были вторыми на Skate America, где уступили только главной российской паре Евгения Тарасова / Владимир Морозов, а на московском этапе стали пятыми. Как покажут себя Ефимова и Коровин в Гран-при на этот раз, узнаем совсем скоро. Учитывая, что в соперниках у них знаменитые китайцы Суй Вэньцзин / Хань Цун, будет очень непросто.
Что касается других парных прокатов, то очень серьезная борьба за победу развернется и в танцах на льду.
В этой дисциплине особое внимание российских болельщиков будет приковано к паре Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На данный момент их дуэт — один из лучших в России и мире. В нынешнем сезоне подопечные Александра Жулина уже одержали победы в двух «челленджерах» — в Словакии и Шанхае. Причем на Shanghai Trophy российский дуэт показал свой личный рекорд в ритм-танце, набрав 86,77 балла.
Конкуренцию им должны составить американские пары Мэдисон Чок / Эван Бейтс и Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бейкер, а также соотечественники Софья Евдокимова с Егором Базиным, которым предстоит исправиться за провальные выступления на Skate Canada, где они заняли предпоследнее итоговое место.
Не будут простыми статистами и Анастасия Скопцова с Кириллом Алешиным, которые впервые выйдут на лед в рамках текущей серии Гран-при.
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Теги:
Фигурное катание , Статьи , Александра Трусова , Алексей Мишин , Никита Кацалапов , Виктория Синицина , Кирилл Алешин , Софья Евдокимова , Анна Щербакова , Алиса Ефимова , Валентина Чеботарева , Елизавета Туктамышева , Александр Коровин , Алина Загитова , Андрей Лазукин , Брэди Теннелл , Александр Жулин , Роман Савосин , Анастасия Скопцова , Софья Самодурова , Суй Вэньцзин , Егор Базин , Евгений Тарасов , Этери Тутберидзе , Эван Бейтс , Владимир Морозов , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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