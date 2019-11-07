Последний шанс: Туктамышева сразится с Щербаковой

Последний шанс Императрицы: Туктамышева сразится с Щербаковой

Серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2019/20 идет чуть меньше месяца, но за этот период уже набралось немало громких событий. В том числе и исторических, как, например, новые мировые рекорды Александры Трусовой , установленные на Skate Canada.

8 ноября серия Гран-при продолжится уже в Азии: китайский Чунцин примет таких звезд фигурного катания, как Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова , Сатоко Мияхара, Боян Цзинь и Киган Мессинг.

По классике самая ожесточенная борьба за золото ожидается в женском одиночном катании.

Как упоминалось ранее, от России там выступят сразу три фигуристки: Самодурова, Туктамышева и Щербакова. Последние две встретятся лицом к лицу на ледовом катке уже второй раз в этой серии. Именно Елизавета и Анна в компании со Станиславой Константиновой открывали первый этап Гран-при в Лас-Вегасе, и для представителей Санкт-Петербурга прокаты в США прошли не лучшим образом. Особенно для Константиновой — подопечная Валентины Чеботаревой заняла итоговое предпоследнее место, откровенно провалив обе программы.

Что касается Туктамышевой и Щербаковой, то обе россиянки на удивление неудачно исполнили в Лас-Вегасе короткую программу: Елизавета заняла пятое место, а Анна расположилась на строчку выше. Впрочем, подопечной Этери Тутберидзе это нисколько не помешало разнести абсолютно всех во время произвольных прокатов, где 15-летняя фигуристка успешно выполнила каскады четверной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной риттбергер, а также показала сольный лутц в четыре оборота.

В итоге за произвольную программу Щербакова получила 160,16 балла, а в общей сумме — 227,76 балла, что более чем на десять очков больше, чем у американки Брэди Теннелл , завоевавшей серебро.

К слову, за серебро могла зацепиться и Туктамышева, которая также показала сильный номер в «произволке», сделав два акселя в три с половиной оборота, один из которых был поставлен в каскад с двойным тулупом, однако судьи снизили баллы Елизавете, увидев недокрут на тройном риттбергере. В итоге девушка стала только третьей.

Тренер Императрицы Алексей Мишин назвал судейство в Лас-Вегасе «странным».

«Думаю, что это правда. Но будучи человеком политкорректным, не хочу говорить о том, почему формула «дома и стены помогают» достигает таких гипертрофированных размеров», — цитирует Мишина ТАСС.

В Китае Елизавете необходимо побеждать или, как минимум, занимать второе место, чтобы иметь шансы пробиться в финал Гран-при. Основной ее соперницей в сражении за финал станет 15-летняя кореянка Ю Ён, которая недавно шокировала мир на Skate Canada, исполнив в каждой программе по тройному акселю и заняв там третье место.

Щербакова находится как бы над этой битвой трикселисток, поскольку будет показывать два четверных лутца и с большой долей вероятности одержит победу на турнире. Но такое противостояние, вне всякого сомнения, способно пощекотать нервы даже ей, — ошибаться крайне нежелательно.

Помимо перспектив Туктамышевой и Щербаковой, в Чунцине россиянам предстоит беспокоиться и за Софью Самодурову.

В прошлом сезоне, ставшем для Софьи дебютном на взрослом уровне, 17-летняя фигуристка взяла бронзу на Гран-при США и стала второй на прокатах в Москве, но в финале заняла только пятое итоговое место. Однако своего главного триумфа она добилась в Минске, где обошла Алину Загитову и завоевала золото чемпионата Европы.

В текущем же сезоне Софья выступала только в турнирах серии «челленджер», заняв первое место в столице Белоруссии, но только шестое — на прокатах в Италии.

Кроме того, Мишину придется переживать не только за прокаты девушек, но и за итоги мужского катания. Изначально на Гран-при Китая от России должны были выступить два одиночника — Андрей Лазукин и Роман Савосин . Для обоих этап в Чунцине должен был стать уже вторым в ходе текущей серии, однако в итоге в один из крупнейших китайских городов отправился только ученик Мишина.

Савосин же провально выступил в Лас-Вегасе, став последним как в короткой, так и в произвольной программе. Свою неудачу Роман объяснить не смог.

«Сложно сказать, что произошло. Пока не могу оценить прокат и понять, почему случились ошибки. Будем анализировать позже. Дело не в настрое, с этим все было в порядке», — говорил он.

Впрочем, через неделю после этапа Гран-при США Савосин снялся с соревнований в Китае. По какой причине — официально не известно.

Защищать цвета российского флага Лазукину предстоит в одиночку. И сложно сказать, удастся ли ему это сделать удачно. На Skate Canada Андрей выступил едва ли лучше Савосина. Если после короткой программы у российского фигуриста имелись какие-то шансы на борьбу за место в призерах, то после полного провала в произвольной они улетучились.

Лазукин по итогам произвольного проката стал последним и занял лишь восьмое место по сумме баллов.

Помимо одиночников интересно будет понаблюдать и за парниками. В спортивных парах Россию представит только один дуэт — Алиса Ефимова Александром Коровиным , хотя на предыдущих трех этапах серии Гран-при от российской сборной выступали как минимум по две пары. Так что на Ефимову и Коровина ложится особая ответственность. В этом сезоне они выступили уже на трех турнирах — одном из этапов Кубка России (серебро), Finlandia Trophy (серебро) и Nebelhorn Trophy (седьмое место).

Что касается серии Гран-при, то в прошлом соревновательном году фигуристы были вторыми на Skate America, где уступили только главной российской паре Евгения Тарасова Владимир Морозов , а на московском этапе стали пятыми. Как покажут себя Ефимова и Коровин в Гран-при на этот раз, узнаем совсем скоро. Учитывая, что в соперниках у них знаменитые китайцы Суй Вэньцзин / Хань Цун, будет очень непросто.

Что касается других парных прокатов, то очень серьезная борьба за победу развернется и в танцах на льду.