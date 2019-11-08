Рудковская отказалась переезжать с Плющенко в деревню

Яна Рудковская заявила «Собеседнику» , что не собирается переезжать вслед за своим мужем в деревню под Санкт-Петербургом «к его баранам». Продюсер предпочитает вести светский образ жизни и заявила, что будет приезжать к супругу на выходные.

Фигурист Евгений Плющенко на днях отметил что, когда выйдет на пенсию, намерен переехать жить в деревню в Ленинградской области, где у него есть скот: козы и бараны. Рудковская на просьбу прокомментировать высказывание мужа, заявила, что в принципе принимает решение супруга.

«К баранам — да, поеду. Согласна, но ненадолго. На выходные. Так и напишите: каждые выходные готова ездить к баранам. Но не чаще», — подчеркнула продюсер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Рудковская в ходе презентации шоу «ЯнаСупер» рассказала, что из-за реалити-проекта, в котором откровенно показана ее жизнь, серьезно поссорилась с мужем. По ее словам, изначально Евгений Плющенко отказался участвовать в съемках и уехал вместе с их общим сыном — Сашей — в деревню, где парился в бане и кормил свиней. Однако затем паре удалось помириться.