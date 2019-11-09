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Победу в Гран-при одержал китайский фигурист 

News.ru + ещё 22 1 час назад
Победу в Гран-при одержал китайский фигурист
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Андрей Лазукин занял десятое место на четвёртом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Чунцине.
Победу одержал Боян Цзинь из Китая, который по сумме двух программ заработал 261,53 балла. Второе место занял его соотечественник Янь Хань (249,45), на третьей строчке оказался итальянец Маттео Риццо (241,88). Лазукин набрал 210,01 балла.
Ранее российская фигуристка Анна Щербакова завоевала первое место в одиночных соревнованиях на этапе Гран-при в Китае, писал News.ru.
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Теги:
Фигурное катание , Анна Щербакова , Маттео Риццо , Андрей Лазукин
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