Победу в Гран-при одержал китайский фигурист 

Российский фигурист Андрей Лазукин занял десятое место на четвёртом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Чунцине.
Победу одержал Боян Цзинь из Китая, который по сумме двух программ заработал 261,53 балла. Второе место занял его соотечественник Янь Хань (249,45), на третьей строчке оказался итальянец Маттео Риццо (241,88). Лазукин набрал 210,01 балла.
Ранее российская фигуристка Анна Щербакова завоевала первое место в одиночных соревнованиях на этапе Гран-при в Китае, писал News.ru.