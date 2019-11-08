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«Не ожидали такого»: Туктамышева рискует остаться без финала 

Газета.Ru 2 часа назад
«Не ожидали»: Туктамышева рискует остаться без финала
Фото: РИА Новости
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного «трикселя», осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место. «Газета.Ru» рассказывает о выступлении российских фигуристок в Чунцине, а также приводит главные высказывания экспертов и тренеров.
В китайском Чунцине стартовал четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. И соревнования среди девушек-одиночниц уже успели преподнести несколько сюрпризов. В частности, речь идет о неудачном выступлении российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Подопечная Алексея Мишина уже успела в этом сезоне завоевать бронзовую награду на Гран-при США, но третье место в общем зачете поставило под вопрос участие Императрицы в финальных соревнованиях. Теперь поездка россиянки в Италию и вовсе под угрозой.
Во время своей короткой программы в Чунцине она неожиданно сорвала свой фирменный элемент и упала с тройного акселя, хотя на тренировке данный элемент выполнила чисто и безошибочно.
Кроме того, Туктамышева сдвоила тройной тулуп и получила очень маленькие баллы от судейского комитета — всего лишь 65,57 балла, это только четвертый результат, хотя до тройки лидеров Елизавете не хватило нескольких очков. Так, вторую строчку заняла японка Сатоко Мияхара (68,91 балла), а за ней расположилась Эмбер Гленн из США (67,69). Чтобы всерьез претендовать на победу, российской фигуристке теперь необходимо выступить на 300% своих возможностей.
По словам самой Туктамышевой, ее неудача в короткой программа связана с «излишним желанием» чисто выполнить один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании.
«Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки», — цитирует Туктамышеву ТАСС.
Падение Елизаветы шокировало и заслуженного российского тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову. Специалистка выразила мнение, что ожидала от фигуристки «всего, но не падения с тройного акселя».
«Жаль. Очень жаль. Это падение — совершенно ни к чему, ведь Лиза борется за попадание в финал Гран-при. И тут вдруг такое… Не хочется это разбирать, для этого есть Мишин. Кажется, что она набрала большую скорость, чем обычно, и зашла на прыжок не под тем углом», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Впрочем, по мнению серебряного призера чемпионата мира — 2012 Алены Леоновой, шансы на успешное выступление в произвольной программе и последующее попадание в финал Гран-при у Туктамышевой все-таки есть. Так, Леонова выделила характер Елизаветы, назвав ее нервы крепкими.
«Несмотря на неудачу в короткой программы, Лизе будет нетрудно пройти в финал. У нее два тройных акселя. Она может не только выйти в финал, но и выиграть его. У нее есть все, чтобы быть первой в Китае. Хотя за ее выступление в короткой программе очень обидно», — цитирует Леонову РИА «Новости».
Действительно, помешать Туктамышевой — за исключением Анны Щербаковой — вряд ли кто-то может. У Мияхары также есть проблемы со стабильностью в катании, а технический набор Гленн оставляет желать лучшего. Что касается Софьи Самодуровой, то у еще одной подопечной Алексея Мишина похожая проблема. Действующая чемпионка Европы чисто откатала короткую программу, допустив лишь один недокрут, но даже если не обращать внимание на него, то серьезными элементами Софья не обладает. Со своим прокатом, к слову, Самодурова заняла пятое место — 63,99 балла.
«Для Сони это хороший прокат, учитывая то, с какими проблемами она столкнулась в начале сезона. Большего от нее ждать мы не могли. Все, что она задумывала в короткой программе, она сделала. Я очень рада за Самодурову, что она собралась и продемонстрировала очень даже неплохое катание», — приводит высказывание Леоновой РИА «Новости».
Ярче всех ожидаемо выступила Анна Щербакова, которая не только заняла первое место по итогам короткой программы, но и показала свой лучший личный результат в карьере — 73,51 балла.
15-летняя фигуристка чисто прыгнула аксель в два оборота и сольный тройной флип, а также выполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер. Единственный недочет, который допустила Анна, — плоское ребро на тройном лутце, который был сделан в каскаде с тройным риттбергером. Элемент фигуристке засчитали, хотя она могла набрать чуть больше баллов.
Татьяна Тарасова, комментируя выступление Щербаковой, которая в своем дебютном сезоне на взрослом уровне уже успела выиграть Гран-при США, заявила, что тренерский штаб фигуристки проделал большую работу, чтобы поднять спортсменку на высокий уровень. Напомним, что Щербакова пока остается действующей чемпионкой России.
«Даниилу Глейхенгаузу и Этери Тутберидзе удалось подобрать к ней золотой ключик. Анна вытаскивает из элементов все, что может. У нее очень сложные подходы и выходы, после которых она меняет направление. Так она набирает еще большую скорость. И руки, и спираль Щербакова сделала максимально, все дотянула и докрутила», — сказала Тарасова.
Произвольная программа девушек-одиночниц, где определится судьба медалей и попадание Елизаветы Туктамышевой в финал Гран-при, состоится 9 ноября. Старт прокатов запланирован на 11.30 мск.
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Теги:
Фигурное катание , Статьи , Алексей Мишин , Анна Щербакова , Татьяна Тарасова , Елизавета Туктамышева , Алена Леонова , Софья Самодурова , Этери Тутберидзе , Газета.Ru , Первый канал , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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