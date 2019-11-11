Туктамышева ответила своему наставнику

Туктамышева отреагировала на слова Мишина о судьях

После этапа Гран-при в Китае, на котором россиянка заняла третье место, специалист заявил, что "судьи не хотят видеть много отечественных фигуристок в финале".

"Не знаю, но Алексею Николаевичу, конечно, виднее. Я думаю, что с его словами можно согласиться. Как спортсмен, я не могу предъявлять претензии судьям.

Также могу отметить, что он не скажет чего-то, что не является таковым", — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Ранее сообщалось, что фигуристка продолжит карьеру до Олимпиады — 2022.