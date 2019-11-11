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Россия отказалась от финала Гран-при по фигурному катанию 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Россия отказалась от финала Гран-при по фигурному катанию
Фото: РИА Новости
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что организация не будет бороться за право проведения финала Гран-при в 2020 году.
По словам функционера, ФФККР не рассматривала этот вопрос.
"Москва ни разу не принимала финалы Гран-при, зато там каждый год проходит этап соревнований. Нет идеи чередовать: один год — Москва, один год — Санкт-Петербург, где тоже очень любят фигурное катание", — цитирует Горшкова "Спорт день за днем".
Глава ФФККР отметил, что в настоящее время существуют сложности при чередовании места проведения этапа.
Пятый этап Гран-при пройдет в Москве с 11 по 15 ноября. В нынешнем сезоне финал соревнований примет Турин с 5 по 8 декабря.
Ранее тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о подготовке спортсменки к этапу Гран-при в Москве.
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Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Брайан Орсер , Александр Горшков
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