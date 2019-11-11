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Бестемьянова назвала странным отношение судей к фигуристкам РФ 

News.ru 3 часа назад
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова предположила, что не всем судьям нравится нынешняя ситуация с четверными прыжками. Их пока выполняют только российские спортсменки.
Это проявилось, в частности, на этапе Гран-при в Китае, где были снижены оценки выступления его победительницы Анны Щербаковой. Своё мнение Бестемьянова выразила в комментарии для газеты «Известия».
Очень странная ситуация с прыжками. Я несколько раз пересмотрела выступления Щербаковой и не заметила неясного ребра. Не знаю, с чем могут быть связаны такие решения технических специалистов, — заявила олимпийская чемпионка.
Ранее News.ru сообщал, что Анна Щербакова стала первой фигуристкой в нынешнем сезоне, которая завоевала путёвку в финал серии Гран-при. Она победила в одиночных соревнованиях на первом этапе Гран-при в США, а также заняла первое место на четвёртом в сезоне этапе Гран-при, который прошёл в китайском Чунцине. Эти результаты позволили 15-летней россиянке квалифицироваться в финал серии. Он пройдёт в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.
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Комментарии 
Теги:
Фигурное катание , Анна Щербакова , Наталья Бестемьянова , газета "Известия"
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