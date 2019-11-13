Сыну Плющенко и Рудковской угрожают в соцсетях

Плющенко и Яна Рудковская написали заявление в полицию в связи с угрозами в адрес 6-летнего сына Александра. Об этом известный фигурист рассказал порталу Москва 24.

"Да, моему ребенку угрожают. Мы подали заявление в правоохранительные органы, сейчас этим занимаются те люди, которые и должны этим заниматься. Угроза есть, да", — заявил Евгений Плющенко

Родители боятся за жизнь сына, которому стали поступать угрозы в соцсетях от назойливой поклонницы. Неизвестная женщина угрожала убийством юному фигуристу, а также писала проклятия. Сейчас полицейские проводят проверку по факту инцидента.

По мнению психиатра Марины Бебчук, современные дети с трудом справляются с травлей в социальных сетях. Массовая цифровизация общества лишает юных пользователей интернета навыков по преодолению конфликтов.