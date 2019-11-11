Появилось видео нового показательного номера Медведевой

До премьеры. Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой

Танец на песню американской исполнительницы Билли Айлиш «idontwannabeyouanymore» поставил для спортсменки канадский хореограф Джои Рассел.

Прокат номера был отсняты на катке «Крикет-клаб» в Торонто, где Медведева второй год тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера

Номер будет впервые представлен публике на этапе Гран-при в России, который пройдёт в ближайший уик-энд в Москве

Ранее Медведева уже выступила на этапе Гран-при Skate Canada, где из-за провала в короткой программе заняла только пятое место.