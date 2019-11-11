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До премьеры. Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой 

Чемпионат.com + ещё 6 3 часа назад
Появилось видео нового показательного номера Медведевой
Фото: РИА Новости
Стало доступно видео тренировочного проката нового показательного номера двукратной чемпионки мира и Европы, двукратного серебряного призера Олимпийских игр, российской фигуристки Евгении Медведевой.
Танец на песню американской исполнительницы Билли Айлиш «idontwannabeyouanymore» поставил для спортсменки канадский хореограф Джои Рассел.
Прокат номера был отсняты на катке «Крикет-клаб» в Торонто, где Медведева второй год тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.
Номер будет впервые представлен публике на этапе Гран-при в России, который пройдёт в ближайший уик-энд в Москве
Ранее Медведева уже выступила на этапе Гран-при Skate Canada, где из-за провала в короткой программе заняла только пятое место.
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Теги:
Фигурное катание , Евгения Медведева , Билли Айлиш , Брайан Орсер
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