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Американскому фигуристу в Москве помешали соцсети 

News.ru + ещё 5 4 часа назад
Американскому фигуристу в Москве помешали соцсети
Фото: News.ru
Уроженец Санкт-Петербурга Алексей Красножон, представляющий США, после проката короткой программы (75.46) на этапе Гран-при в Москве признался, что ему пока рано отбираться в финал турнира, а также назвал свою главную цель в текущем сезоне.
— Остались ли довольны короткой программой? — Я считаю, что всегда есть к чему стремиться. Падение в короткой программе — это достаточно большой удар, но я сейчас не боюсь таких ошибок. Для меня сейчас очень важно накатать свою программу, выполнять четверные. В прошлом сезоне даже не думал о четверных, а сейчас их стараюсь прыгать. Чувствовал большой мандраж, очень хотел сделать все свои элементы как можно чище, но что-то не получилось. Немного за это зол на себя. Главное сейчас очистить голову, чтобы уже в произвольной программе постараться избежать ошибок.
— Тяжело ли было собраться после сорванного прыжка? Для многих это становится всегда большим ударом. Тем более в короткой программе. — То, что я докатался дальше хорошо, — это большая заслуга моих тренеров, я им очень сильно доверяю. Мы всегда катаем полностью программу и никогда не переделываем прокаты, если что-то не получается. Бывает такое, что какой-то элемент не получается три-четыре раза, но я всё равно каждый раз встаю и продолжаю катать.
— Вы сказали про волнение. Это из-за того, что вы выступаете в родной для себя стране? — Наверное мне что-то кому-то хотелось доказать. Не смог сфокусироваться на прокате, надо было все гаджеты выключить, а я этого не сделал. В итоге в Instagram мне кто-то написал не очень позитивный комментарий, и я завелся, сфокусировался на нём.
— Социальные сети вас несколько отвлекли? — В этот раз — да. Я обычно всегда придерживаюсь правила не смотреть в телефон за два-три дня до соревнования, стараюсь отключить все социальные сети. Но в этот раз я почему-то так не сделал, взял весь негатив на себя.
— Вы восприимчивы к такой критике? — Я бы так не сказал, но мне всегда хочется кому-то что-то доказать. Это моя главная ошибка. Мне самому даже обидно, что такой спортсмен как я, такие прокаты делать не должен. Надо показывать все элементы, которые я знаю, но пока это не получается. Надо не опускать руки и продолжать работать.
— Как вам лёд на «Мегаспорте»? — Он очень классный. Кто-то на него жалуется? Соглашусь со своим тренером с тем, что плохому танцору чешки жмут (смеётся).
— На что рассчитываете на этом этапе, если отталкиваться от ваших цифр? — Я ни раз говорил, что в текущем сезоне я не рассчитываю на какие-то места, так как я не приезжаю на соревнования, чтобы за что-то бороться — у меня пока просто нет того набора элементов, который бы мне позволил на что-то серьёзное претендовать. Мне надо иметь два чистых четверных, но пока их нет. В Москве хочу сделать чисто все свои прыжки, а также постараться избежать ошибок в других элементах программы. Также нужно довести до ума все вращения, за которые мне снимали баллы. Такие ошибки допускать просто нельзя.
— На финал Гран-при в Турин хотелось бы попасть? — В этом году точно не получится, но в следующем сезоне буду на это рассчитывать. Сейчас задача отобраться на чемпионат мира и на турнир четырёх континентов. Думаю, что результат придёт, главное делать то, что было намечено вначале — выполнять четверные. Сейчас не могу концентрироваться на шлифовании каких-то моментов, так как надо наработать четверные. Не надо боятся падений и провалов, иначе никакого прогресса не будет. Через этот процесс проходят все фигуристы.
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Теги:
Фигурное катание , Прочее , Алексей Красножон
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