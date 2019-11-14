За выдачу угрожавших сыну Плющенко объявлена награда

Рудковская открыла охоту на угрожающих сыну людей

Яна Рудковская объявила награду в 1,5 миллиона рублей за информацию о людях, которые угрожают ее 6-летнему сыну Саше убийством. Заявление продюсера опубликовано в Telegram-канале «Голубь мира» https://t.me/doveoftheworld/247.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Рудковская обратилась с заявлением в полицию по факту появления в соцсетях прямых угроз в отношении её 6-летнего сына Саши. Одна из поклонниц стала пишет проклятия в адрес мальчика и даже угрожает убить его. В ленте Telegram-канала «Голубь мира» приведён скриншот одного из последних сообщений, в котором женщина заявляет, что живет в Сочи, её муж — полицейский, а сын Рудковская умрет 29 декабря в страшных муках на руках матери.

«Но мне бы конечно хотелось, чтобы его убили люди. Это ж надо быть такой тупой чтоб не понимать это не угрозы это наказание Богом ты видимо не разбираешься в понятиях», — отмечает поклонница (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Яна Рудковская объявила награду в 1,5 миллиона рублей тому, кто поможет вывести угрожающих сыну людей на чистую воду.

«Жду часа расплаты! 1,5 млн рублей тем кто сдаст эту шайку -лейку! Анонимность гарантирую!» — заявила она.

Продюсер предложила держать связь через своих адвокатов, которым она на днях передаст деньги.