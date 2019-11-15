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Фигурист Самарин высказался о желании Трусовой соревноваться с мужчинами 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Самарин не захотел соревноваться с Трусовой
Фото: РИА Новости
Российский фигурист Александр Самарин в рамках пресс-конференции на этапе Гран-при в Москве прокомментировал желание ученицы Этери Тутберидзе Александры Трусовой соревноваться с мужчинами.
"Это здорово — то, что Саша делает на льду, это просто космический уровень. Чувствую по отношению к ней уважение и восторг. Но надеюсь, мы пока не будем соревноваться вместе (смеется)", — приводит слова Алиева корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Самарин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве, который проходит на арене "Мегаспорт". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее Трусова заявила о желании выступить в мужском фигурном катании.
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Теги:
Фигурное катание , ЧЕ по фигурному катанию , Александра Трусова , Александр Самарин , Этери Тутберидзе , Газета.Ru
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