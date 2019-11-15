Самарин не захотел соревноваться с Трусовой

Фигурист Самарин высказался о желании Трусовой соревноваться с мужчинами

"Это здорово — то, что Саша делает на льду, это просто космический уровень. Чувствую по отношению к ней уважение и восторг. Но надеюсь, мы пока не будем соревноваться вместе (смеется)", — приводит слова Алиева корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.

Самарин лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве, который проходит на арене "Мегаспорт". "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Трусова заявила о желании выступить в мужском фигурном катании.