Туктамышева показала свои короны

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала в Instagram фотографии своих корон, передает Sport24.

"Самопровозглашенная Empress (императрица — прим. "Газеты.Ru") от фигурного катания просто обязана иметь корону. Или даже пять", — подписала фигуристка снимок с игрушками и коронами.

На этапе Гран-при в Китае, который прошел с 8 по 9 ноября, Туктамышева заняла третье место.

Ранее сообщалось, что россиянка выступит на турнире серии "Челленджер", который пройдет в хорватском Загребе.