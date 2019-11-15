Призрачный шанс: Медведева против Трусовой

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
«Больно видеть его в такой ситуации»
«Больно видеть его в такой ситуации»
Хоккей
«Рейнджерс» дважды меняли голкипера в ходе матча с «Тампой»
«Рейнджерс» дважды меняли голкипера в ходе матча с «Тампой»
Хоккей
Роналду оформил хет-трик за Португалию
Роналду оформил хет-трик за Португалию
Футбол
Роналду жестко ответил журналистам на вопрос о своей форме
Роналду жестко ответил журналистам на вопрос о своей форме
Футбол
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
22 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
19:30
Локомотив М Локомотив М
22 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Мальорка Мальорка
22 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07

Призрачный шанс на финал: Медведева против Трусовой 

Газета.Ru 1 час назад
Призрачный шанс: Медведева против Трусовой
Фото: Газета.Ru
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» — о новом противостоянии Евгении Медведевой и Александры Трусовой и о том, кто из мужчин представит Россию в финале.
Серия Гран-при по фигурному катанию постепенно близится к своей кульминации. И — во многом решающие — прокаты пройдут как раз в Москве в рамках пятого этапа соревнований, по итогам которого могут определиться участники финала.
Особый интерес, как и всегда, вызывают прокаты девушек-одиночниц. Россию представят Евгения Медведева, Александра Трусова и Станислава Константинова. Последняя уже, наверное, ни на что не надеется после своего провального выступления на Skate America, где она заняла итоговое предпоследнее место. Основная же борьба за золото развернется, конечно же, между Трусовой, японкой Сатоко Мияхарой, американкой Мэрайей Белл и, вероятно, Медведевой.
Евгения находится в весьма плачевной ситуации. Свои шансы на победу в Канаде российская фигуристка потеряла еще после короткой программы, которую она откровенно провалила. Во время выступления Медведева, которая до этого на тренировке выполнила все элементы чисто, неожиданно допустила степ-аут на двойном акселе, а также упала с тройного лутца, при этом ударившись о борт ледовой арены. Тренер фигуристки Брайан Орсер не скрывал своего шокового состояния после неудачи своей подопечной.
«Мы не ожидали такого. Евгения старалась, но мы оба ошеломлены и еще долго будем переживать такой провал», — говорил канадский специалист.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая известна своей симпатией к Медведевой, также утверждала, что хуже выступления придумать невозможно. Произвольная программа вышла для Евгении более удачной. За исключением неправильного ребра на лутце все остальные элементы у россиянки получились чистыми: двойной аксель, тройной риттбергер, тройной флип, а также каскады двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп, тройной флип + двойной тулуп и тройной сальхов + тройной риттбергер.
Это дало Медведевой только пятое итоговое место, а шансов на попадание в финал — только теоретический минимум.
Куда проще Александре Трусовой, которая смогла поставить мировой рекорд в произвольной программе даже с падением после четверного сальхова. Четверной лутц и четверной тулуп в каскаде с тройным, а также четверной тулуп с тройным сальховом предоставили юной ученице Этери Тутберидзе золотую медаль. В Москве при своих болельщиках Александре будет одновременно проще и сложнее — психологическое давление (учитывая огромную фан-базу Медведевой) фигуристке обеспечено. Впрочем, сомнений в том, что Трусова добьется триумфа и пробьется в финал Гран-при, практически нет. Особенно, если учитывать настрой самой фигуристки, которая готова соперничать даже с представителями мужского пола.
«Выступить с мужчинами? Не знаю, но я хочу. Можно посоревноваться с мужчинами, потому что у них можно прыгать четверной в короткой», — сказала Трусова в интервью Olympic Channel.
Зато остаются сомнения в отношении представителей России в мужском одиночном катании. Много вопросов возникает по третьему фигуристу российской сборной — Макару Игнатову. Для него текущий Гран-при является первым в карьере на взрослом уровне. В этом сезоне он довольно успешно выступил на двух турнирах: взял золото на Nebelhorn Trophy и занял второе место по итогам Denis Ten Memorial Challenge. Однако именно прокаты в Москве станут для него поистине серьезной проверкой.
Не меньше вопросов и по Александру Самарину с Дмитрием Алиевым. Второй завоевал бронзу на Skate America, пропустив вперед американцев Джейсона Брауна и Нейтана Чена. С первым тягаться практически бесполезно: Чен — сильнейший фигурист мира на данный момент. А вот Брауну Алиев составил серьезную конкуренцию, Дмитрию не хватило буквально два балла до серебра.
Проиграл Чену и Самарин, один из лучших российских фигуристов на сегодняшний день. Между Александром и американцем на французском этапе Гран-при возникла большая пропасть в более чем 30 баллов, хотя Самарин в своей произвольной программе чисто выполнил два четверных прыжка, да и сам прокат вышел весьма сильным. Помешало россиянину только падение с четверного флипа.
«Не знаю даже, как оно будет, никогда не выступал на московском этапе Гран-при. Будет в новинку, я в предвкушении. Жду, когда вновь выйду на этот лед при домашней публике», — говорил Самарин в преддверии своего выступления в России.
Есть только одно «но»: и Самарин, и Алиев обладают высокой технической базой, но страдают от отсутствия стабильного выполнения элементов. Как говорил Илья Авербух, тому же Александру необходимо «прежде всего справиться с собой». Дмитрия касается то же самое.
Зато переживаний нет за российских танцоров. В Москве Россию представят, пожалуй, сильнейший дуэт на сегодня: Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым. Поддержат компанию россиян Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, а также Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин.
Первые в текущем сезоне выступали только на турнирах серии «Челленджер», но за медали зацепиться не смогли, вторые — заняли только седьмое место на этапе Гран-при в Китае.
Российский танцевальный дуэт набрал 209,90 балла по итогам двух прокатов и в борьбе за золотые медали опередил танцоров из США Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Причем в произвольном танце Синицина с Кацалаповым стали вторыми, проиграв американцам около двух баллов, но успех в ритм-танце позволил россиянам выиграть китайским этап. Их попадание в финал, пожалуй, вопрос решенный. Помешать этому могут либо неожиданный провал, либо канадская пара Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, который за своей спиной имеют победу на домашнем этапе Гран-при.
Стоит рассчитывать на золото от России в соревнованиях спортивных пар, где выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Ксения Столбова и Андрей Новоселов. Первые стали безоговорочными победителями этапа Гран-при Канады, Тарасова с Морозовым завоевали бронзу на тех же прокатах, а вот Столбова с Новоселовым еще не провели ни одного проката в текущем сезоне. Их появление на льду в Москве будет первым. В прошлом же соревновательном году Столбова с Новоселовым завоевали по серебру на двух этапах Гран-при (в том числе и в Москве), а также на чемпионатах России и Европы. Чем обернется их возвращение сейчас — предугадать невозможно.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае и вышла в финал Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае и вышла в финал Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Комментарии 
Теги:
Фигурное катание , Статьи , Андрей Новоселов , Евгения Медведева , Макар Игнатов , Александра Трусова , Александр Самарин , Виктория Синицина , Ксения Столбова , Илья Авербух , Станислав Константинов , Кирилл Алешин , Джейсон Браун , Татьяна Тарасова , Евгения Тарасова , Дмитрий Козловский , Анастасия Шпилевая , Брайан Орсер , Александра Бойкова , Анастасия Скопцова , Дмитрий Алиев , Григорий Смирнов , Этери Тутберидзе , Эван Бейтс , Владимир Морозов , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Больно видеть его в такой ситуации»
«Больно видеть его в такой ситуации» 4
«Рейнджерс» дважды меняли голкипера в ходе матча с «Тампой»
«Рейнджерс» дважды меняли голкипера в ходе матча с «Тампой»
Роналду оформил хет-трик за Португалию
Роналду оформил хет-трик за Португалию
Роналду жестко ответил журналистам на вопрос о своей форме
Роналду жестко ответил журналистам на вопрос о своей форме
Обманувшего паралимпийцев мошенника оставили в СИЗО
Обманувшего паралимпийцев мошенника оставили в СИЗО 4
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение