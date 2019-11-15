«Русские фигуристки мозолят глаза»

Почему судьи занижают оценки Загитовой и Туктамышевой?

В текущем сезоне российским фигуристкам нет равных. Это показывают этапы Гран-при, каждый из которых выигрывают пока исключительно отечественные спортсменки. В финале мировой серии шесть мест, и совсем недавно казалось, что все их займут россиянки. Но нет. Скорее всего, как минимум две квоты отойдут иностранным фигуристкам. Некоторые специалисты считают, что судьи оценивают россиянок строже, чем соперниц. По их мнению, от этого уже пострадали чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница Олимпиады Алина Загитова . Притесняют ли рефери кого-то на самом деле, разбиралась «Лента.ру».

«Хотелось бы видеть более объективное судейство»

О том, что судьи к российским фигуристкам относятся предвзято, разговоры идут давно. Болельщики возмущаются в сети, недовольство выражают тренеры, а иногда и сами спортсменки. Что проблема не надумана, подтверждают и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Мы обратились в технический комитет по одиночному и парному катанию, чтобы там проанализировали непоследовательность в ряде решений, принятых по отношению к нашим спортсменам», — заявил президент организации Александр Горшков на пресс-конференции в преддверии этапа Гран-при в Москве.

«Хотелось бы видеть на этапе в Москве более объективное судейство, чем на некоторых других турнирах. Мне как судье отдельные моменты на предыдущих этапах были не очень понятны. На мой взгляд, работа бригад на последних двух этапах — в Китае чуть в меньшей степени — вызывает вопросы».

Касается это в основном Елизаветы Туктамышевой, Алины Загитовой и Анны Щербаковой . Кстати, протест на решения судей в этом виде спорта подать нельзя.

Щербакова и Туктамышева уже выступили на двух этапах мировой серии, Загитову ждет старт в Японии (с 22 по 24 ноября). И если Анна вопреки строгости судей гарантировала себе участие в финале, завоевав две золотые медали, то Елизавета с бронзовыми наградами потеряла практически все шансы. Отчасти из-за «судейского произвола», как произошедшее окрестили фанаты.

«Не понимаю, почему ей все время убирают компоненты»

Итак, главная претензия к оценкам Туктамышевой — низкие компоненты. И хотя судейство в фигурном катании вообще очень субъективно, эта часть вызывает главные вопросы. Ее составляют баллы за владение коньком, связующие элементы (сложность и разнообразие связок), артистизм, построение программы, передачу музыки и образа движениями на льду. Как правило, чем опытнее спортсменка, тем выше ее компоненты. Но 22-летняя Елизавета, самая взрослая из одиночниц в элите, — исключение.

«Я снимаю шляпу перед профессором Алексеем Мишиным и перед Лизой — она большая умница, прибавила в стабильности на тройном акселе, но я искренне не понимаю, почему ей все время убирают компоненты», — признался хореограф Илья Авербух в комментарии ТАСС.

Похожие мысли высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова

«Мне кажется, не дают ей достаточные уровни в каких-то элементах: в дорожке, заклоне».

Так, в произвольной программе оценка чемпионки мира за компоненты ниже, чем у вчерашней юниорки Щербаковой или Каори Сакамото — далеко не лидера сборной Японии. Что до последней, то высокие баллы она получает с довольно посредственным исполнением дорожек.

Впрочем, техническая часть программы россиянки тоже оценивается крайне строго. Уже на первом старте сезона, Finlandia Trophy, Туктамышева выразила недовольство баллами за технику (на тех соревнованиях она проиграла ученице Этери Тутберидзе Алене Косторной). Чисто исполненный тройной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп и тройной лутц в короткой программе принесли ей всего 72,66 балла. Фигуристка не скрывала эмоций в kiss and cry: демонстративно закинула ногу на ногу и показала «класс», за что на нее обрушился шквал критики. На первом этапе Гран-при, который проходил в США, два тройных акселя Елизаветы в произвольной программе не получили должной надбавки, а на риттбергере судьи нашли недокрут, который был минимальным, — за такое наказывают только при большом желании.

Справедливости ради, довольно много баллов Туктамышева теряла из-за явных ошибок: срывала коронный аксель, а тройной тулуп в каскаде с тройным флипом заменяла на двойной. Но вот на втором этапе в китайском Чунцине до серебра ей не хватило двух баллов — столько ей свободно могли доставить за компоненты. Чемпионка мира Мария Бутырская высказалась по поводу судейства довольно резко: «Люди, которые там сидят, не совсем хорошо разбираются в фигурном катании либо у них есть какая-то установка от руководителей своих стран. Мы же понимаем, что судейство — это маленькая политика. На последних международных соревнованиях, мне кажется, Лизе как-то придержали вторую оценку. Жаль, потому что мне нравится Лиза, нравится ее настроение. Она ни на кого из наших не похожа». Бывшая фигуристка добавила: «Русских девушек очень много, и они мозолят глаза, вот и хочется к ним придраться — наверное, это нормально».

«Это судьи, это их мнение»

У Загитовой дела идут лучше, потому что серебро в Гренобле позволяет ей претендовать на финал в случае попадания на пьедестал на втором этапе. Тревожно за другое: кажется, олимпийская чемпионка потеряла доверие судей, которое так помогало ей в прошлом сезоне. Во всяком случае даже мелкие ошибки оцениваются теперь со всей строгостью.

В короткой программе во Франции — на первом для фигуристки старте сезона — Загитову оштрафовали на балл за превышение лимита времени. Хотя музыка ее укладывается в рамки. Дело в том, что, встав в финальную позу, россиянка опустила руку, и это сочли продолжением выступления. Ситуация странная: нарушение не грубое, и на подобное обычно закрывают глаза. Тем более, когда речь идет о столь титулованных спортсменах.

Кроме того, один из судей за каскад тройной лутц — тройной риттбергер, в котором Загитова допустила степ-аут (потеря равновесия с приземлением на обе ноги) и не прицепила второй прыжок, поставил «-5». Так обычно оценивают падения. Правда, при повторном просмотре прыжков техбригада обнаружила два неясных ребра на лутцах (фигуристка столкнулась с таким замечанием впервые в карьере) и четыре недокрута — все на том же лутце и тройном тулупе, который шел в каскаде с акселем. Тут олимпийская чемпионка тоже недобрала большое количество баллов.

Вкупе это может дорого обойтись ученице Тутберидзе: если после всех этапов у нескольких фигуристок будет одинаковое количество очков (за первое место дают 15, за второе — 13 и так далее), то место в финале получит спортсменка с наибольшей суммой баллов за все прокаты. Кстати, по итогам произвольной программы чемпионка Олимпиады стала только третьей, пропустив вперед Косторную и Мэрайю Белл из США. Американка была хороша, но очевидного преимущества над Алиной не имела.

В адрес судей Загитова после завершения соревнований высказалась осторожно: «Серьезное судейство было, это правда, и да, были моменты, с которыми я была не согласна. Но в основном все по делу, это судьи, и это их мнение. Все меняется, и правила фигурного катания. Это те условия, в которых надо жить, надо быть ко всему готовой». Она добавила, что не разочарована в результате. «Некоторые мне уже начинают [говорить]: не расстраивайся. А с чего я должна вообще расстраиваться? Я не понимаю. Я 150 раз говорила, что главное для меня — выйти и кататься, и не важно, какое место. Место для меня вообще не стимул сейчас», — заметила она.

«Ее явно засудили»

Что до Щербаковой, то ей судьи упорно ставят неясное ребро на четверном лутце. В произвольной программе спортсменка исполняет два таких прыжка. Кроме того, по мнению отечественных специалистов, на первом этапе в США ей придержали оценку в короткой программе.

«Я считаю, что Щербакову недостаточно высоко оценили на Skate America, ее явно засудили», — говорил Авербух.

На втором этапе ситуация с короткой программой выправилась, а проблема с лутцами осталась.

Только вот российские тренеры вновь настаивают на том, что с лутцем у Щербаковой все в порядке. Об этом говорит, например, Инна Гончаренко

«Я пересмотрела прокат Ани и не увидела неясного ребра на лутце. Вот неясное ребро на флипе можно поставить при желании, потому что она на него ровненько заходит. Но не на лутце».

Специалист подчеркнула, что пометки в протоколе нужны специально для того, чтобы фигуристка не получила надбавок.

«Не надо прыгать слишком хорошо, надо похуже. А я бы поставила неясное ребро на лутце Мияхаре, а не Анечке. Кто ищет, тот найдет», — цитирует тренера «Р-Спорт».

Так что «неясное ребро» — скользкий момент. За такое исполнение баллы не снижают, но и плюсов можно не ждать. Теперь для Щербаковой главное, чтобы «неясное» в протоколе не превратилось в «неправильное». Тогда смысла прыгать этот четверной, который является самым сложным, уже не будет — риск станет неоправдан.