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Бутырская: Медведева впервые после Олимпиады выступила так, как от неё ждали 

RT на русском + ещё 35 2 часа назад
Бутырская оценила выступление Медведевой
Фото: РИА Новости
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала выступление Евгении Медведевой на этапе Гран-при в Москве, на котором она заняла второе место.
«После Олимпийских игр это первый такой старт, на котором Женя выступила так, как мы ждали. Она полностью вошла в контакт со своим тренером Брайаном Орсером. Они друг друга понимают, идут к одной цели, она знает, чего хочет. Если в короткой программе ещё чувствовалась зажатость, особенно на двойном акселе, который Медведева периодически срывает, то в произвольной я чувствовала от прыжка к прыжку, как она получает удовольствие от своего катания. Два года все обсуждали, говорили, что Женя уже не та, но в субботу она была той фигуристкой, к которой мы привыкли», — сказала Бутырская в интервью RT.
Ранее Медведева рассказала, как отпразднует своё 20-летие.
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Теги:
Фигурное катание , Прочее , Евгения Медведева , Мария Бутырская , Брайан Орсер
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