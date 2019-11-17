Рябова: в свободное время делаю уроки

Азербайджанская фигуристка Екатерина Рябова смогла неплохо себя показать на прошедшем в Москве этапе Гран-при. Два уверенных проката позволили 16-летней подопечной Евгения Плющенко набрать 187.77 балла, оказавшись в итоговом протоколе на пятой строчке.

Видно, что молодая Рябова постепенно прибавляет. Весной на чемпионате мира она набрала чуть меньше 180 баллов, оказавшись в итоговом протоколе на 13-й строчке. Сейчас же она едва-едва не покорила рубеж в 190 баллов.

В разговоре с корреспондентом News.ru Екатерина отметила, что ей не ставили целью занять конкретное место на этапе Гран-при, добавив, что очень хотела в Москве показать все, что может, так как это ее родной город.

— По эмоциям видно, что вы остались довольны своей произвольной программой, так?

— Да, совершенно верно. Да, у меня было небольшие недочёты, но на общую картину они не повлияли.

— Много сил оставили на льду?

— Пока не знаю. Думаю, что это станет понятно только завтра (улыбается).

— Московский этап Гран-при для вас прошёл так, как вы и планировали?

— Да. Оба проката удалось показать практически без ошибок. Сейчас посмотрю ещё детализацию своих оценок, чтобы понять, что там не понравилось судьям, где были ошибочки. Это все необходимо для того, чтобы понимать куда работать дальше, в чём прибавлять.

— Тренер ничего не говорил после произвольной? Может на что-то указывал?

— Нет, с тренерами такое не часто обсуждается. Если ты от старта к старту делаешь всю свою работу хорошо, то тебе будут ставить всегда высокие оценки.

— После короткой программы вы говорили, что хотелось бы оказаться в пятерке. Так оно в итоге и получилось.

— Да. Я очень рада, что оказалось на пятом месте, плюс без серьёзных огрехов откатала две программы. Это важно для меня.

— Не обидно, что не смогли подняться на строчку-две выше? Может и о медалях в какой-то момента задумались?

— У меня не было цели занять какое-то определённое место, настраивалась на то, чтобы стабильно отработать обе свои программы. Я сама хотела попасть в пятерку, это не было желанием или указанием моих тренеров. Москва — это домашний для меня этап, я здесь родилась, поэтому именно тут мне хотелось показать свой максимум.

— Сезон уже в самом разгаре. Какие у вас дальше планы, старты?

— В начале декабря я выступлю на челленджере в Загребе (Golden Spin of Zagreb — прим.ред.). Потом юношеская Олимпиада, чемпионат Европы, после чего будут юниорский и взрослый чемпионаты мира.

— Сил то на всё хватит? Вы перечислили очень серьезные соревнования.

— Я буду копить в себе энергию, чтобы затем выплескивать ее на соревнованиях. Думаю, что на весь сезон меня должно хватить.

— После этапа Гран-при дадут немного времени, чтобы отдышаться?

— Надеюсь, что мне денёк точно дадут отдохнуть. А может даже два. Пока ещё не обсуждали данный вопрос с тренером.

— Каким бы вы назвали идеальный выходной?

— Обычно я делаю в свой выходной уроки, так как я ещё учусь в школе (улыбается). Ещё часто играю со своей младшей сестрой, хожу гулять со средней или своими друзьями. Также люблю читать и смотреть сериалы. Можно найти развлечение на любой вкус.

— Многие после своих прокатов любят день отдать на восстановление и вдоволь поспать…