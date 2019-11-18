Фигуристка Леонова назвала фаворита финала Гран-при

Серебряный призер чемпионата мира — 2012 Алена Леонова назвала фаворита финала Гран-при по фигурному катанию среди женщин, передает РИА "Новости".

По ее мнению, самые высокие шансы на победу в финале Гран-при имеет российская фигуристка Александра Трусова . 15-летняя спортсменка занимается в группе у именитого специалиста Этери Тутберидзе и владеет четверными прыжками.

"Кто видится мне главным претендентом на победу в Финале Гран-при? Трусова. По-моему, она сейчас сильнее всех за счет своей техники. Если она соберет все свои четверные, то будет непобедима", — заявила Леонова.

Трусова обеспечила себе место в финале, выиграв два этапа — в Канаде и в России.