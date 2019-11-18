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Фигуристка Леонова назвала фаворита финала Гран-при 

Газета.Ru + ещё 8 28 минут назад
Леонова назвала фаворита финала Гран-при
Фото: EPA
Серебряный призер чемпионата мира — 2012 Алена Леонова назвала фаворита финала Гран-при по фигурному катанию среди женщин, передает РИА "Новости".
По ее мнению, самые высокие шансы на победу в финале Гран-при имеет российская фигуристка Александра Трусова. 15-летняя спортсменка занимается в группе у именитого специалиста Этери Тутберидзе и владеет четверными прыжками.
"Кто видится мне главным претендентом на победу в Финале Гран-при? Трусова. По-моему, она сейчас сильнее всех за счет своей техники. Если она соберет все свои четверные, то будет непобедима", — заявила Леонова.
Трусова обеспечила себе место в финале, выиграв два этапа — в Канаде и в России.
Ранее фанаты Трусовой раскритиковали Ирину Слуцкую за слова о фигуристке.
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Теги:
Фигурное катание , Александра Трусова , Ирина Слуцкая , Алена Леонова , Этери Тутберидзе , РИА Новости
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